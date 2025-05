Maximilian Kolbet von der SG Utscheid (grünes Trikot) im Duell mit den Sirzenichern Tom Schüßler (Mitte) und Luca Bierbrauer (hinten links). Sirzenich gewann die Partei klar mit 3:0. – Foto: Hans Krämer

Überraschend einseitige Partie In einer vom puren Abstiegskampf geprägten Partie in Sinspelt hat der SV Sirzenich seine Nichtabstiegshoffnungen gewahrt und ist am Konkurrenten aus Utscheid/Mettendorf im Klassement der Bezirksliga vorbeigezogen. Ein Sirzenicher sorgte für den Dosenöffner.

Die vierte Niederlage in Serie, dieses Mal gegen den SV Sirzenich (0:3), tat besonders weh für die Utscheid/Mettendorfer. Doch der Trainer des Vorjahresaufsteigers aus der Eifel legte den Finger exakt in die Wunde und konstatierte eine am Ende verdiente Niederlage. „Sirzenich war heute einfach galliger und agierte gedanklich schneller. Sie haben vor allem viele Bälle im zentralen Mittelfeld abgelaufen und ihre Konter gut ausgespielt“, stand Rainer Müller am Sonntagnachmittag die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.

Dabei waren die Gastgeber gut in die Partie gestartet. Maximilian Kolbet verfehlte in der 30. Minute nach einem Standard aus fünf Metern das Ziel nur knapp. Doch Sirzenich blieb diesmal hellwach und nutzte seine Möglichkeiten effektiv. Nico Geib brachte den SVS mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 38. Minute auf die Siegerstraße. „Nicos Treffer kurz vor der Halbzeit war eine Art Dosenöffner zu einem psychologisch sehr wichtigen Zeitpunkt“, stellte Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer fest.

Utscheid versuchte auch in der zweiten Halbzeit Druck aufzubauen, doch der SVS stellte die Räume geschickt zu und kam zu den entscheidenden Situationen. Nach einer traumhaften Ballstafette über Dominik Zimmermann legte Luca Clemens per Flanke direkt auf Nico Geib, der Oliver Fuchs im SG-Kasten mit viel Übersicht überwand (70.). Für die Gäste ergaben sich in der Folge weitere Räume, die schließlich Kevin Walter zum 0:3 nutzte. Nach einem Steckpass von Luca Bierbrauer war der Sirzenicher Angreifer allein vor Fuchs aufgetaucht und schob am Keeper der Hausherren vorbei ins Netz (85.).