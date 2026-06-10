Überraschend deutlicher Auswärtssieg Am vergangenen Wochenende war die Zweitvertretung von Einheit Rudolstadt bei den Eurotrink Kickers aus Gera zu Gast. von FC Einheit Rudolstadt II // Winfried Mattis · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Janine Volbert

Im letzten Auswärtsspiel der Saison 2025/26 hatte sich unsere „Zweite“ das Ziel gesetzt, weitere wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Für Trainer Josef Bresigke standen dabei wichtige Leistungsträger, wie der verletzte Tobias Messany, Leon Matiss (Urlaub) und Kapitän Norman Enke, gesperrt nach der 5. gelben Karte, nicht zur Verfügung. An dieser Stelle gilt unser Dank an Max Zerrenner und Paul Schneider, welche unsere Mannschaft tatkräftig unterstützten. Nach zuletzt guten Ergebnissen, insgesamt drei Siegen und einem Unentschieden, ging das Team mit viel Selbstbewusstsein und Motivation in diese Begegnung. SPIELBERICHT DES FC EINHEIT RUDOLSTADT II // Winfried Mattis

Bereits bei den ersten Angriffszügen war die Griffigkeit und der Drang in des Gegners Hälfte erkennbar. Ergebnismäßig drückte sich das mit dem Führungstreffer in der 9. Spielminute aus. Eine gelungene Pressingaktion vollendete Max Zerrenner. Nach diesem Erfolgserlebnis wurde weiter sehr sehenswerter Angriffsfußball gezeigt. Leider musste Kapitän Sandro Zirn bereits in der 29. Minute ausgewechselt werden. Für ihn kam Collin Bindig ins Spiel. Fast zeitgleich erzielte A-Junior Hannes Czerwonka das 0:2. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhten Evan Häußer und Luis Czerwonka nach schönem Kombinationsspiel auf 0:4. Dieser Zwischenstand war keineswegs zu erwarten, zeigte er jedoch, was mit Einsatz und unbedingtem Wille möglich ist.