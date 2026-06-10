Überraschend deutlicher Auswärtssieg

Im letzten Auswärtsspiel der Saison 2025/26 hatte sich unsere „Zweite“ das Ziel gesetzt, weitere wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Für Trainer Josef Bresigke standen dabei wichtige Leistungsträger, wie der verletzte Tobias Messany, Leon Matiss (Urlaub) und Kapitän Norman Enke, gesperrt nach der 5. gelben Karte, nicht zur Verfügung. An dieser Stelle gilt unser Dank an Max Zerrenner und Paul Schneider, welche unsere Mannschaft tatkräftig unterstützten. Nach zuletzt guten Ergebnissen, insgesamt drei Siegen und einem Unentschieden, ging das Team mit viel Selbstbewusstsein und Motivation in diese Begegnung.
SPIELBERICHT DES FC EINHEIT RUDOLSTADT II // Winfried Mattis
Bereits bei den ersten Angriffszügen war die Griffigkeit und der Drang in des Gegners Hälfte erkennbar. Ergebnismäßig drückte sich das mit dem Führungstreffer in der 9. Spielminute aus. Eine gelungene Pressingaktion vollendete Max Zerrenner. Nach diesem Erfolgserlebnis wurde weiter sehr sehenswerter Angriffsfußball gezeigt. Leider musste Kapitän Sandro Zirn bereits in der 29. Minute ausgewechselt werden. Für ihn kam Collin Bindig ins Spiel. Fast zeitgleich erzielte A-Junior Hannes Czerwonka das 0:2. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhten Evan Häußer und Luis Czerwonka nach schönem Kombinationsspiel auf 0:4. Dieser Zwischenstand war keineswegs zu erwarten, zeigte er jedoch, was mit Einsatz und unbedingtem Wille möglich ist.
Im zweiten Spielabschnitt war auch beim Gastgeber das Bemühen zu erkennen, zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch die Kicker des FC Einheit verteidigten sehr gut und hatten in Keeper Erik Rößler einen gewohnt sicheren Rückhalt. Nach einer Stunde ließ Evan Häußer die Eurotrinks-Abwehr zum wiederholten Male nicht gut aussehen und jetzt hieß es gar 0:5. Luis Czerwonka machte schließlich das halbe Dutzend voll. Trainer Josef Bresigke war nach diesem tollen Spiel und Ergebnis stolz auf seine Mannschaft. „Jetzt muss nachgelegt werden, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen“. Gegner ist der Tabellenzweite SV Jena-Zwätzen. Unsere Mannschaft belegt nun aktuell Platz 10 in der Landesklasse 1.