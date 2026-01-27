Überragendes Wochenende für unsere Männer

Gleich im ersten Spiel gelang ein knapper, aber verdienter 1:0-Erfolg gegen den SV 09 Arnstadt. Auch in der zweiten Partie gegen den FC Saalfeld II bewies die Mannschaft Moral und Durchsetzungsvermögen und setzte sich mit 2:1 durch. Es folgten zwei weitere hart umkämpfte Begegnungen: Sowohl gegen Stahl Unterwellenborn I als auch im Derby gegen Eintracht Kirchheim behielten unsere Männer jeweils mit 1:0 die Oberhand. Vier Spiele, vier Siege – eine perfekte Zwischenrunde und der hochverdiente Einzug in die Finalrunde der Hallenkreismeisterschaft.

Am Samstag stand für unsere Mannschaft die Zwischenrunde der Hallenkreismeisterschaft auf dem Programm – und unsere Männer ließen von Beginn an keinen Zweifel daran, dass sie unbedingt in die Finalrunde einziehen wollten. Mit großem Einsatz, taktischer Disziplin und einer starken Defensivleistung präsentierte sich das Team in bestechender Form.

Doch damit war das Wochenende noch lange nicht vorbei. Bereits am Sonntag ging es weiter mit der Vorrunde der Hallenlandesmeisterschaft in Elxleben. Auch hier zeigte das Team eindrucksvoll, dass es derzeit kaum zu stoppen ist. Gegen den Thüringenligisten Preußen Bad Langensalza erkämpften sich unsere Männer ein starkes 0:0. In den weiteren Begegnungen ließ die Mannschaft dann nichts mehr anbrennen: Ein souveräner 2:0-Sieg gegen den SV 70 Tonndorf, ein deutlicher 4:0-Erfolg gegen die FSG 99 Salza sowie ein überzeugendes 2:0 gegen den TSV Kerspleben bedeuteten am Ende drei Siege und ein Unentschieden – und damit ebenfalls die Qualifikation für die Finalrunde.

Zwei Tage, zwei Turniere, zwei Finalrunden – eine herausragende Leistung unserer Männer, die sowohl spielerisch als auch kämpferisch auf ganzer Linie überzeugten.

Weiter geht es bereits am kommenden Wochenende: Am Samstag steht das Finale der Hallenkreismeisterschaft in Apolda an, bevor es am Sonntag ebenfalls in Apolda im Finale der Hallenlandesmeisterschaft um die nächsten Titel geht.