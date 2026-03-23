„Überragendes Spiel“, Fallersleben setzt Ausrufezeichen

Trainer Cedric Wienhold war entsprechend angetan: „Die Mannschaft hat ein wirklich überragendes Spiel gemacht. Sie haben es genau so umgesetzt, wie wir Trainer es erwartet haben.“

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie. „Unfassbar leidenschaftlich, wir haben in jedem Zweikampf 120 Prozent gegeben.“ Dennoch brauchte der Gastgeber zunächst auch etwas Glück: „Wir hatten in den ersten zwei, drei Szenen ein bisschen Glück, dass Marlon Hanse die Chancen vergibt.“

Auf der anderen Seite bot sich ebenfalls eine große Möglichkeit. „Malek Ibrahim scheitert im Eins-gegen-eins leider am Torwart.“ Doch wenig später fiel die Führung, sehenswert herausgespielt. „Dennis Knaus legt den Ball super auf Dorent Berisha ab, der kommt in den Sechzehner und nimmt das Ding komplett volley. Der schlägt unten links ins Eck ein. Das war wirklich Wahnsinn.“

Für Cedric Wienhold war klar: „Aus unserer Mannschaft hat nur Dorent Berisha so eine Schusstechnik und nur er würde so ein Tor erzielen.“ Insgesamt habe er „ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht“.

Mit der Führung im Rücken kontrollierte der VfB Fallersleben II das Geschehen. „Wir haben Wahrenholz total schnell den Schneid abgekauft.“ Der Gegner fand kaum Lösungen: „Wahrenholz ist dann nicht mehr so wirklich viel eingefallen in der ersten Halbzeit.“ Die 1:0-Pausenführung war folgerichtig.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst offen. „Zwischen der 45. und 60. Minute hatten wir einen kleinen Schlendrian drin.“ In dieser Phase kam der VfL Wahrenholz zu seiner besten Chance: „Sie treffen die Latte.“

Doch diesmal war das Glück auf Seiten der Gastgeber. „In der Vergangenheit wäre der Ball reingegangen, diesmal ist er an die Latte gefallen.“ Danach übernahm Fallersleben wieder die Kontrolle: „Spätestens ab dem Zeitpunkt haben wir gemerkt, dass wir uns dieses Glück erarbeiten.“

Die Entscheidung fiel in der Schlussphase. „Wir erarbeiten uns dann auch das 2:0 durch den Handelfmeter.“ Leon Geffert verwandelte sicher: „Er hat seit zwei Saisons keinen Elfmeter verschossen und setzt ihn wieder super ins Netz.“

In den Schlussminuten verteidigte der VfB Fallersleben II den Vorsprung konsequent. „Wahrenholz hat dann jeden Ball lang geschlagen, aber wir haben das gut wegverteidigt.“

Am Ende stand ein verdienter Erfolg und ein klares Signal im Abstiegskampf. „Das ist genau das, was wir brauchen. Diese Energie, diese Leidenschaft von Spiel zu Spiel.“, betonte Cedric Wienhold. Und weiter: „Nur so haben wir uns am Sonntag das Glück erzwungen.“

Auch einzelne Spieler hob er hervor: „Philipp Meusel und Fabian Beck sind beide mindestens zehn Kilometer gelaufen, komplett am Boden gewesen.“ Insgesamt sei es „eine grandiose Leistung“ gewesen.

Mit dem Sieg verbessert sich der VfB Fallersleben II auf 21 Punkte und verschafft sich Luft im Tabellenkeller, während der VfL Wahrenholz bei 27 Zählern im Mittelfeld bleibt.

Am kommenden Spieltag tritt der VfB Fallersleben II beim TSV Hehlingen an (So., 29.03.26, 15:00 Uhr). Der VfL Wahrenholz empfängt zeitgleich den HSV Hankensbüttel.