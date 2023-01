Überragendes Spiel

Nicht dabei waren: Said, Markus, Mehmet, Daniel, Hassan Achkir, Saber, Yasser, Ersin und Wassim

Man glaubt es kaum. Mit dem heutigen Tag scheint der Knoten bei den "Löwen" endlich geplatzt zu sein. Die Mannschaft konnte in jeder Hinsicht ihr allseitig bekanntes Potenzial voll ausspielen. Es wurde leidenschaftlich, clever, mannschaftsdienlich, zweikampfstark und intelligent Fußball in allen Mannschaftsteilen gespielt. Taktisch klug und diszipliniert trat die 2. Herren des FC Al-Kauthar bei den 1. Herren der SG Blau-Weiß Hohenschönhausen an. Man spielte ein 4 - 4 - 2 System. Man spürte förmlich, wie wohl die Mannschaft sich in diesem System fühlte. Alle Spieler, die heute zum Einsatz kamen haben einen tollen offensiven Fußball gezeigt und der Mannschaft der SG Bl-W. Hohenschönhausen nicht die Spur einer Chance gelassen. Schon die ersten Minuten der Partie zeigten, dass die Mannschaft gierig war endlich mal ein "geiles" Spiel hin zu legen. Jeder unterstützte jeden, man korrigierte sich gegenseitig und motivierte sich. Wenn dieses Verhalten auch in den Spielen zeigt, in denen man als Team nicht so gut agieren kann und auch verliert, dann hat die Truppe einen großen Schritt nach vorne gemacht. Mannschaftsdienlich spielen heißt, dass eigene Ego bei Seite schieben und sich dem Teamgeist unter zu ordnen. Das hat die Truppe heute in 90 zig Minuten bewiesen. Trainer Hochheim und CO-Trainer Berjawi waren von ihrer Truppe hellauf begeistert. Weiter so Jungs.