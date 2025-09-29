„Überragender Typ“: Weggefährten glauben an 1860-Trainer Kayabunar

Alper Kayabunar wird am Mittwoch und am Wochenende beim TSV 1860 in der 3. Liga an der Seitenlinie stehen. Die Nachricht sorgt bei vielen für große Freude.

München – Als am vergangenen Sonntagmorgen (28. September) die Nachricht über die Freistellung von Patrick Glöckner und Geschäftsführer Christian Werner bei 1860 München die Runde machte, war schnell klar: Die Löwen brauchen eine vertrauensvolle und schnelle Übergangslösung. Die Wahl fiel auf Alper Kayabunar, 39-jähriger Coach der zweiten Mannschaft, der mit den Junglöwen in der Bayernliga Süd für Furore sorgt.

Kayabunar war erst zu Beginn dieser Saison von Türkgücü München an die Grünwalder Straße gewechselt. Über zehn Jahre hatte er Höhen und Tiefen des aktuellen Bayernligisten miterlebt und moderiert. Die Nachricht von seiner neuen Aufgabe machte in der oberbayerischen Fußballwelt schnell die Runde. Auf Nachfrage von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern meldeten sich alte Weggefährten aus seiner langjährigen Türkgücü-Laufbahn zu Wort, um dem Coach zu seiner neuen Herausforderung zu gratulieren und ihm Erfolg zu wünschen.

Alper Kayabunar übernimmt beim TSV 1860 übergangsweise: „Bin überzeugt, dass Alpi das kann“

Alexander Schmidt, Ex-Trainerkollege bei Türkgücü München: »Ich wünsche Alpi natürlich alles Gute und viel Glück. Ich habe ihm auch schon persönlich geschrieben und bin überzeugt, dass er in der Lage ist, so eine Aufgabe erfolgreich zu meistern. Schon damals bei Türkgücü, als er mein Co-Trainer war, ist mir aufgefallen, dass er einfach etwas Besonderes hat: Er kann mit Spielern hervorragend umgehen und bringt großen Fußball-Sachverstand mit. Ich traue ihm zu, dass er bei 1860 etwas bewegen kann und mit seiner Empathie den Draht zur Mannschaft findet. Ich würde 1860 raten, nicht nur auf große Namen zu schauen, sondern auch Alpi eine echte Chance zu geben. Natürlich hängt vieles immer von den Ergebnissen ab, aber ich wünsche ihm das nötige Glück, das man gerade in so einer Situation braucht, damit es läuft und die Punkte kommen. Ich bin überzeugt, dass Alpi das kann und wünsche ihm von Herzen viel Erfolg.«

Michael Hofmann, Löwen-Legende und ehemaliger Torwart-Trainer bei Türkgücü: »1860 München, wie es leibt und lebt – ein Chaosverein, der einfach nie zur Ruhe kommt. Für Mittwoch und für Sonntag ist es jetzt wichtig, Punkte zu holen. Alper Kayabunar hat in den letzten Jahren enorm viel gelernt und ist menschlich ein überragender Typ. Wir waren eine richtig gute Trainer-Kombo. Ich hoffe, dass bei 60 künftig nicht immer zu viele Leute mitreden, sondern der Fokus endlich auf der körperlichen Fitness liegt und es den Fans danken, die dem Verein seit Jahren die Treue halten.«

Taskin Akkay, Vorstandsvorsitzender bei Türkgücü München: »Ich freue mich sehr für Alpi, dass er sich bei 1860 in der Bayernliga mit einer nahezu neu zusammengestellten Mannschaft sehr erfolgreich etabliert hat. Bei 1860 München ist es natürlich als U21-Trainer immer möglich in die Bresche springen zu müssen. Alpi hat in der Vergangenheit bei uns, bei Türkgücü München, schon mehrmals beweisen, dass er ohne Panik seinen Job sehr gut macht. Ich bin überzeugt davon, dass er diese Aufgabe auch dieses Mal meistert und sich langfristig für höhere Aufgaben empfehlen wird.«

Ein Vorgeschmack auf das, was ihn in Zukunft erwartet.

Ünal Tosun

Ünal Tosun, Türkgücü-Kapitän unter Kayabunar und aktueller Spielertrainer der Mannschaft: »Ich freue mich natürlich sehr für Alpi. Für ihn wird es eine unglaublich wertvolle Erfahrung und ein Vorgeschmack auf das, was ihn in Zukunft erwartet. Für mich ist er ein Trainer, der in den Profifußball gehört und sobald er seine Lizenz hat, wird er früher oder später auch dort ankommen. Ich bin mir sicher, dass er das Spiel am Mittwoch genießen und der Mannschaft die richtigen Impulse mit auf den Weg geben wird. Ich drücke ihm und der Mannschaft ganz fest die Daumen.«

Felix Thiel, Torwart von Türkgücü München: »Das war, glaube ich, die Nachricht schlechthin am Sonntag! Ich habe sofort Alpi gratuliert. Wir haben immer noch einen sehr engen Kontakt, weil ich ihn wirklich sehr schätze als Trainer und auch als Mensch! Er hat es so verdient nach den wirklich harten Jahren bei Türkgücü München.«