»Überragender Trainer«: Völdl verlässt Karpfham am Saisonende

Mit dem TSV Karpfham wurde Reinhard Völdl bereits Kreispokalsieger und zudem niederbayerischer Vizemeister in der Halle, in ein paar Monaten könnte der Dorfklub aus dem Bad Griesbacher Stadtgebiet zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen. Als Tabellenzweiter der Kreisliga Passau haben die Grün-Weißen gute Chancen, zumal der Vorsprung auf den Rangdritten DJK Passau West komfortable zwölf Punkte beträgt und der Rückstand zum Primus FC Salzweg beträgt nur zwei Zähler. Unabhängig vom Saisonausgang geht die Ära des ehemaligen Landesliga-Fußballers, der seit Herbst 2022 an der TSV-Seitenlinie steht, im Mai zu Ende.

"Ich habe die Verantwortlichen bereits zum Vorrundenabschluss informiert, im Sommer von der Kommandobrücke abzutreten. Nach dreieinhalb Jahren sehe ich den richtigen Zeitpunkt dafür gekommen. Mein Nachfolger wird zur neuen Saison auf jeden Fall eine intakte Einheit übernehmen, mit der weiterhin sehr viel möglich sein wird. Ein ganz besonderer Dank gilt schon jetzt der gesamten Vorstandschaft für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit", informiert Reinhard Völdl. Der ehemalige Coach des FC Sturm Hauzenberg und 1. FC Passau will sich gebührend verabschieden: "Wir sind alle hochmotiviert, die in dieser Saison bisher gezeigten Leistungen zu bestätigen und den Kampf um den ersten Platz aufzunehmen."





Beim TSV Karpfham bedauert man des Abschied des beliebten Übungsleiters. "Reini ist ein überragender Trainer, der für uns sowohl sportlich als auch menschlich ein Gewinn war. Schade, dass er nicht weitermacht. Wir haben in seiner Regie schon herausragende Erfolge feiern dürfen und wir hoffen, dass in ein paar Monaten ein weiterer hinzukommt. Gemeinsam werden wir alles daran setzen, den Sprung in die Bezirksliga zu schaffen", sagt TSV-Abteilungsleiter Martin Huber, der bald einen Völdl-Nachfolger präsentieren möchte. Ob der scheidende Karpfhamer Chefanweiser eine neue Aufgabe in Angriff nimmt, ist offen: "Über meine Zukunft habe ich mir noch keine abschließenden Gedanken gemacht. Es gibt mehrere Optionen. Das Einzige was jetzt zählt, ist der bestmögliche Erfolg mit dem TSV Karpfham."