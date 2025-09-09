Überragender Möllering im Tor, Schneiders wird zum Matchwinner

In dieser Woche reihen sich gleich neun frische Gesichter in die Elf der Woche ein. Mit Marco De Stefano und Mohamed Cisse gibt es nur zwei Wiederholungstäter – für sie ist es die zweite Nominierung. Besonders sticht der starke Rückhalt von FC Büderich-Keeper Justin Möllering heraus, sowie die der Doppelpack von Jonas Schneiders, der so Blau-Weiß Dingden zum ersten Dreier verhilft. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Lukas Korytowski (ETB SW Essen), Marcello Romano (ETB SW Essen), Mohamed Cisse (VfB Hilden)

Justin Möllering mit starker Rückendeckung

Der FC Büderich konnte im Spiel gegen den KFC Uerdingen den ersten Dreier der laufenden Saison einfahren. Das ist vor allem den überragenden Paraden von Justin Möllering zu verdanken, der beim 4:1-Sieg nur ein Tor zulässt, das in einer Eins-gegen-eins-Situation nicht zwingend zu halten ist. Für Möllering ist es die erste Nominierung

Büderich dominiert die Defensive

Neben Möllering im Kasten haben sich zwei weitere Büdericher Spieler in den Fokus des Spieltags gespielt. Linus Ansumana und Jamil Jamal Al Hussein dürfen sich über ihre Premiere in der Top-Elf freuen. Beide haben eine bemerkenswerte Defensivleistung an den Tag gelegt und nicht viel zugelassen. Auch ein Holzheimer darf jubeln: Arton Tolaj ist maßgeblich am 2:1-Sieg gegen die Sportfreunde Baumberg beteiligt. Beide Treffer entstehen durch seine Vorarbeit. Damit erspielt er sich seine ersten Scorerpunkte und der HSG die ersten drei Zähler.

Schneiders macht den Unterschied, Afkir leitet Turnaround ein

Jonas Schneiders ist durchaus als bester Spieler des vierten Spieltags zu betiteln. Mit seinen beiden Treffern bringt er Blau-Weiß Dingden in Führung und lässt St. Tönis keine Chance mehr auf ein Comeback. Die Holzheimer SG hingegen liegt zunächst 0:1 zurück, doch Abdelkarim Afkir leitet noch vor dem Halbzeitpfiff die Wende ein. Am Ende geht die HSG mit 2:1 als Sieger vom Platz. Nils Arne Gatzke vom VfB Hilden steuert beim 4:1-Sieg über den 1. FC Kleve, der aktuell nicht in Bestform ist, einen Treffer bei und schießt seine Hildener so zur komfortablen 2:0-Halbzeitführung. Der vierte im Bunde ist Marco De Stefano. Zwar konnte er keine Scorerpunkte sammeln, doch seine Arbeit im Mittelfeld des SV Sonsbeck machte dem Gegner aus Homberg das Leben schwer. Für ihn ist es bereits die zweite Nominierung in der Elf der Woche.

ETB-Sieg bringt zwei Spieler in die Elf der Besten

In der Offensive reihen sich zwei Schwarz-Weiß-Essen-Spieler ein. Der umkämpfte 3:2-Erfolg beim SV Biemenhorst geht vor allem auf das Konto von Lukas Korytowski und Marcello Romano. Korytowski trifft früh in der ersten Hälfte zum 1:0 und legt auch das 2:0 auf – Abnehmer ist Doppelpacker Romano. Mit seinen Saisontreffern zwei und drei bringt er den ETB in eine komfortable 3:0-Führung. Zwar wird es hinten heraus noch einmal spannend, doch die starke Arbeit des Offensiv-Duos wird am Ende belohnt. Neben den beiden Essenern steht auch Mohamed Cissé in der Elf der Woche. Der Hildener, der bereits am ersten Spieltag überzeugte, bereitete beim Auswärtsspiel in Kleve zunächst einen Treffer vor und netzte spät in der zweiten Hälfte selbst nochmal ein.

________________

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: