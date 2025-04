Überragender Kissling klaut Schwaigern die Punkte!

Besondere Vorkommnisse: (90.+4) gelb-rote Karte Dominik Regensburger (FSV)

Zuschauer: 167

Zwei grundverschiedene Halbzeiten des heimischen FSV waren die Ursache für eine weitere bittere Heimniederlage. Zur Halbzeit hätte wohl niemand daran geglaubt, dass die Gäste hier noch als Sieger vom Platz gehen würden. Schwaigern begann gut, bereits nach sieben Minuten ging man nach einem scharf getretenen Eckball von Paul Maier durch ein unglückliches Eigentor der Gäste in Führung. Schwaigern machte Druck und hätte nach guten Chancen von zweimal Johannes Ebner und Paul Maier sowie einigen Aktionen in denen mal zu verspielt war klar in Führung gehen können. Die Gäste brachten in der Offensive nicht viel zuwege, Schwaigern hatte das Spiel im Griff. Umso überraschender war es dann nach dem Wechsel. Die Wachbacher drehten auf und waren auf einmal im Spiel und das gleich richtig. Nach einem Gestochere vor dem FSV-Gehäuse erzielte Uwe Walter den überraschenden Ausgleich für die Hohenloher, drei Minuten später war es der in der zweiten Halbzeit überragende Gästekapitän Simon Kissling, der per Schlenzer unhaltbar von der Strafraumgrenze genau in die Ecke traf. Ein herrliches Tor, das muss man anerkennen. Noch besser machte es Kissling als er eine Viertelstunde vor Schluss per direktem Freistoß an FSV-Keeper Maximilian Schey vorbei in die Torwartecke traf. Postwendend schaffte aber der eingewechselte Fabian Herbrik den Anschlusstreffer zum 2:3. Schwaigern blies zur Schlussoffensive konnte sich aber keine klaren Chancen mehr erspielen. Die Gäste standen gut und konnten die Schwaigerner Angreifer ohne Probleme in Schach halten. Nach einem Konter der Gäste, tief in der Nachspielzeit, entschied der gut leitende Schiedsrichter Olive Gütlin berechtigt auf Foulelfmeter. Dafür kassierte FSV-Abwehrmann Dominik Regensburger noch die gelb-rote Karte. Wiederum Simon Kissling verwandelte den Elfmeter sicher zum 2:4 Endstand. Der Begriff „gebrauchter Tag“ war an diesem Sonntag für den FSV absolut zutreffend. Die Hohenloher Gäste fuhren verdient mit drei Punkten im Gepäck nach Hause.

Für den FSV spielten:

Maximilian Schey, Philipp Dörr (82. Lukas Schmid), Robin Rataj, Maximilian Alban, Marco Nagel, Norman Hönnige (72. Jamie Stehle), Paul Maier, Johannes Ebner, Dominik Regenspurger, Maximilian Klein, Mauritz Giesinger (67. Fabian Herbrik).