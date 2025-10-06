Überragender Daniel Jeromin sichert Jevenstedt 3:1-Sieg in Dörpum

Dabei begann die Partie für die Gastgeber durchaus verheißungsvoll. Nach nur drei Minuten konnte Simon Bahnsen (3.) einen schönen Steckpass zum Führungstreffer für die Dörpumer nutzen. „Da waren wir schlecht positioniert“, sagte Gästetrainer Jilani Ben Mahmoud, der sein Team auch in den kommenden zwanzig Minuten einem gehörigen Druck ausgesetzt sah. Doch die Gäste überstanden diese schwierige Phase ohne weiteren Gegentreffer.

Chancenwucher bei den Gästen

Nachdem die stürmische Anfangsphase der Gastgeber überstanden war, kamen auch die Jevenstedter zunehmend besser ins Spiel und hatten bis zur Pause zweimal durch Lucas Seefeldt und einmal durch Jonas Meyert drei Großchancen, bei denen sie jeweils allein auf den gegnerischen Torhüter zuliefen, jedoch im Eins-gegen-eins-Duell scheiterten. Kurz vor der Halbzeitpause kassierten die Gastgeber dann noch eine Ampelkarte und mussten die zweite Hälfte in Unterzahl bestreiten.

Jonas Meyert trifft zum Ausgleich

Nachdem die Dörpumer trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit nach dem Seitenwechsel lange Zeit die inzwischen glückliche Führung verteidigen konnten und das Spiel dahinplätscherte, gelang den Gästen nach schöner Vorarbeit von Lucas Seefeldt, der im ersten Durchgang noch zwei Chancen versiebte, durch Jonas Meyert (66.) der überfällige Treffer zum 1:1-Ausgleich.

Edison Sofia trifft nach Vorarbeit von Lucas Seefeldt

Nur zwölf Minuten später konnten die Gäste durch den eingewechselten Edison Sofia (78.) – erneut nach schöner Vorarbeit von Lucas Seefeldt – sogar mit 2:1 in Führung gehen. Den Schlusspunkt setzte dann drei Minuten vor Spielende Lucas Seefeldt (87.) mit einem an ihm selbst verwirkten und sicher verwandelten Foulelfmeter zum 3:1-Endstand.

Jeromin starker Rückhalt

Doch trotz des am Ende verdienten Sieges ist bei den Gästen die starke Leistung von Torhüter Daniel „Düse“ Jeromin hervorzuheben, der über das ganze Spiel verteilt vier starke Paraden zeigte, damit seine Mannschaft im Spiel hielt und maßgeblich an den drei Auswärtspunkten beteiligt war. Er verdiente sich völlig zu Recht ein Sonderlob von seinem Trainer.