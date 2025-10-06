Überragender Daniel Jeromin sichert Jevenstedt 3:1-Sieg in Dörpum

„Auswärts hui, zu Hause pfui“ kann man wohl den bisherigen Saisonverlauf beim TuS Jevenstedt in seiner zweiten Spielzeit in der Landesliga bisher zusammenfassen. Auf heimischem Geläuf noch ohne Punkte, konnte die Mannschaft von Trainer Jilani Ben Mahmoud ihr Auswärtsspiel bei der, auch nicht gerade für ihre Heimstärke bekannten, Mannschaft vom SV Dörpum um Spielertrainer Thies Borchhardt überraschend mit 3:1 (0:1) für sich entscheiden. Durch ihren bereits dritten Auswärtserfolg können sich die Jevenstedter auf den 12. Platz verbessern. Dörpum, das bereits zwei Spiele mehr ausgetragen hat, kassiert im siebten Heimspiel bereits die vierte Niederlage und schafft es nicht, sich weiter ins Mittelfeld abzusetzen.
Dabei begann die Partie für die Gastgeber durchaus verheißungsvoll. Nach nur drei Minuten konnte Simon Bahnsen (3.) einen schönen Steckpass zum Führungstreffer für die Dörpumer nutzen. „Da waren wir schlecht positioniert“, sagte Gästetrainer Jilani Ben Mahmoud, der sein Team auch in den kommenden zwanzig Minuten einem gehörigen Druck ausgesetzt sah. Doch die Gäste überstanden diese schwierige Phase ohne weiteren Gegentreffer.
Nachdem die stürmische Anfangsphase der Gastgeber überstanden war, kamen auch die Jevenstedter zunehmend besser ins Spiel und hatten bis zur Pause zweimal durch Lucas Seefeldt und einmal durch Jonas Meyert drei Großchancen, bei denen sie jeweils allein auf den gegnerischen Torhüter zuliefen, jedoch im Eins-gegen-eins-Duell scheiterten. Kurz vor der Halbzeitpause kassierten die Gastgeber dann noch eine Ampelkarte und mussten die zweite Hälfte in Unterzahl bestreiten.
Nachdem die Dörpumer trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit nach dem Seitenwechsel lange Zeit die inzwischen glückliche Führung verteidigen konnten und das Spiel dahinplätscherte, gelang den Gästen nach schöner Vorarbeit von Lucas Seefeldt, der im ersten Durchgang noch zwei Chancen versiebte, durch Jonas Meyert (66.) der überfällige Treffer zum 1:1-Ausgleich.
Nur zwölf Minuten später konnten die Gäste durch den eingewechselten Edison Sofia (78.) – erneut nach schöner Vorarbeit von Lucas Seefeldt – sogar mit 2:1 in Führung gehen. Den Schlusspunkt setzte dann drei Minuten vor Spielende Lucas Seefeldt (87.) mit einem an ihm selbst verwirkten und sicher verwandelten Foulelfmeter zum 3:1-Endstand.
Doch trotz des am Ende verdienten Sieges ist bei den Gästen die starke Leistung von Torhüter Daniel „Düse“ Jeromin hervorzuheben, der über das ganze Spiel verteilt vier starke Paraden zeigte, damit seine Mannschaft im Spiel hielt und maßgeblich an den drei Auswärtspunkten beteiligt war. Er verdiente sich völlig zu Recht ein Sonderlob von seinem Trainer.
Das sagte der Jevenstedter Trainer Jilani Ben Mahmoud nach dem Spiel:
„Das war heute ein Schritt in die richtige Richtung. Insgesamt sind wir richtig froh, dass wir trotz großer Personalsorgen eine Mannschaft auf das Spielfeld schicken konnten, die in dieser Klasse mithalten kann.“
SV Dörpum: Hansen – Daniel Hornburg, Peretzke, Paulsen, Holsteiner – Finn Christiansen, Schickedanz (73. Thomsen), Borchardt, Henrik Möllgaard (86. Magnussen) – Bahnsen (63. Petersen), Sander (65. Ebsen).
Trainer: Thies Borchardt.
TUS Jevenstedt: Jeromin – Richter, Gunther, Lühder (81. Sievers), Tim Solterbeck (83. Ranck) – Meyert, Hüttmann, Rohwer, Peters (71. Sofia) – Steiger, Seefeldt.
Trainer: Jilani Ben Mahmoud.
Schiedsrichter: Frederik Simon (Heikendorfer SV).
Assistenten: David Lemke und Peter Haack.
Gelb-Rote Karte: Daniel Hornburg (43., SV Dörpum).
Zuschauer: 150.
Tore: 1:0 Simon Bahnsen (3.), 1:1 Jonas Meyert (66.), 1:2 Edison Sofia (78.). 1:3 Lucas Seefeldt (87., FE).