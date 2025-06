Überragenden Tim Korte doch noch bezwungen

Die Abschlüsse der Gastgeber auf das Bruchmühler Tor brachten erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen ersehnten Treffer für die TSG-Elf. Zuvor waren deren sämtliche Finten und Torschüsse vom reaktionsschnellen Keeper Tim Korte für die Fredersdorf-Vogelsdorfer Angreifer dem Verzweifeln nah. Die spielentscheidenden Treffer musste er jedoch machtlos hinnehmen, wobei seine Hintermannschaft nicht fehlerfrei war.

Bis zur angezeigten Trinkpause von Schiedsrichter Reinhard Schulz gab es keine weiteren Szenen vor den Strafräumen. Doch die folgenden zwanzig Minuten hatten es "in sich" ! Kilian Spick setzte sich an der Grundlinie der Bruchmühler im Dribbling durch und sein Abschluss parierte Korte zur ersten Ecke für die Hausherren. Dem Direktschuss von Anthony Scheib nach dem Eckball folgte eine erneute Parade vom starken Torwart.

Nachdem Co-Trainer Markus Lihsa vor dem Derby zwischen Fredersdorf-Vogelsdorf und Bruchmühle die Gastgeber in deren Kabine noch einmal lautstark "heiss" gemacht hatte, begann bei sonnig warmen Wetter jedoch das Gästeteam mit zwei Angriffen die Partie. Fredersdorfs Torwart Leonard Pries faustete einen Kopfball nach vorgeführtem Freistoß der Bruchmühler aus seiner "Hütte" und drei Minuten später klärte Marvin Triebel im letzten Moment zum ersten Eckball für die "47-ger".

Im nächsten Angriff der Fredersdorf-Vogelsdorfer parierte Korte das Leder beim Herauslaufen gegen den angreifenden Spick erneut. Scheib hatte Spick mustergültig den Ball durchgesteckt. Am Boden in seinem Sechszehner liegend wurde der Keeper anschliessend noch behandelt, doch er konnte weiter spielen.

Erneuter Angriff von Spick über die linke Seite am Torwart vorbeidribbelnd, setzte dessen Abschluss am diesmal geschlagenen Korte auch knapp am entlegenen Torpfosten vorbei. Nächster Abschluss über links, diesmal von Marc Maiwald, der von der Querlatte des Gäste-Tores zurückprallte und den Nachschuss von Florian Ottomann erneut Korte parierte.

In der angezeigten Nachspielzeit ein klares Foul an Scheib im Bruchmühler Strafraum, dass jedoch der Schiedsrichter auf ausserhalb des 16-ners verlegte. Marc Antonius Eiling schnappte sich das Leder und sein Freistoss ging flach ins entlegene Toreck von Keeper Korte zur Halbzeitführung für die TSG in's Netz.

Zu Beginn der zweiten Hälfte waren erneut die Gäste hellwach und einen Freistoss von halblinks köpfte ihr Spielführer Riccardo Großmann zum Ausgleich 1 : 1 ins Tor. Auf anderer Seite pfiff der Schiedsrichter den torabwerfenden Keeper der Bruchmühler zurück und gab Freistoss für die Hausherren, den Korte jedoch im Nachfassen sicherte.

Entschlossen hatte sich Spick erneut an der Bruchmühler Grundlinie durchgesetzt und im Torraum auf Scheib durchgesteckt, der sofort zum 2 : 1 Führungstreffer einschoss. Einen weiteren Abschluss von Fredersdorfs Spick, der vom fintenreichen Tim Bieder aufgelegt bekam, parierte der Torwart erneut zur Ecke (57.).

Von der Mittellinie aus schnappte sich Maiwald den Ball und mit höchster Geschwindigkeit drang der konditionsstarke Angreifer in den Bruchmühler Strafraum, wobei er am Fünfmeterraum in Bedrängnis seines Gegenspielers beim etwas forsch vorgelegtem Leder zu Fall kam. Schiedsrichter Schulz entschied auf Elfmeter. Bieder schoss entschlossen zum 3 : 1 flach unhaltbar ins Tor.

Fredersdorf-Vogelsdorfs Trainer Timo Kornheim gönnte nun den aktiven Angreifern Spick und Bieder ihre Pause und setzte dafür Jared Hauck und Valentino Rosenow ein. Bruchmühles Trainer David Döppner wechselte Andre Makurath für Alexis Roth ein.

Wenig später erfolgte ein weiterer Angriff der Gastgeber, wobei Rosenow einen genialen Steckpass auf Hauck durchspielte und dessen Abtropfen des Balles im Strafraum der schnelle Scheib unter die Bruchmühler Torlatte zum 4 : 1 einhämmerte. Schon nach dem Toranstoss der nächste Ansturm der Fredersdorf-Vogelsdorfer, wobei Fabian Lihsas Geschoss vom Pfosten des Bruchmühler "Kasten's" zurückprallte und Maiwald den Nachschuss in die Wolken "verschwinden" lies. Der Derbysieg der Fredersdorf-Vogelsdorfer wurde gefeiert.

Am vorletzten Spieltag treten die TSG-Spieler bei der Gartenstädter Elf an und Bruchmühle 47 spielt in Wriezen. Der Spieltag ist eine Woche nach Pfingsten.