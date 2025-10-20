Überragende zweite Halbzeit: Nattheim lässt Durlangen keine Chance

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Die SG Bettringen bleibt in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Mit einem frühen Doppelschlag durch Massimo Sgroia in der 9. Minute per Foulelfmeter und Tim Koffler in der 15. Minute sorgte die Elf von Trainer Sascha Fröschle früh für klare Verhältnisse. Heldenfingen/Heuchlingen verlor nach der Roten Karte gegen Kubilay Deniz in der 45. Minute endgültig den Zugriff und blieb in der Offensive weitgehend blass. Bettringen festigt mit 23 Punkten Rang vier, während die Gäste mit acht Zählern weiter tief im Tabellenkeller stecken.

Der TSV Böbingen setzte seinen leichten Aufwärtstrend fort und siegte beim favorisierten 1. FC Germania Bargau knapp mit 1:0. Oliver Rieger traf bereits in der 3. Minute und bescherte den Gästen einen perfekten Start. Bargau drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch Fabian Zischka scheiterte in der 90. Minute mit einem Handelfmeter an Torhüter Marco Hauke. Damit stehen beide Teams nun bei 16 Punkten, Böbingen aber mit der besseren Formkurve.

Die TSG Nattheim bleibt das Maß aller Dinge im Aufstiegsrennen. Gegen überforderte Durlanger siegte die Mannschaft von Trainer Patrick Brümmer klar mit 5:0. Brümmer selbst eröffnete den Torreigen in der 18. Minute, ehe Fabian Horsch in der 52. und 68. Minute, Jens Baamann in der 66. Minute und Franz Fischer in der 73. Minute nachlegten. Mit 27 Punkten nach zwölf Spielen bleibt Nattheim erster Verfolger von Tabellenführer Dorfmerkingen II, während Durlangen mit 14 Zählern weiter im unteren Mittelfeld verharrt.

Ein Geduldsspiel bis in die Nachspielzeit entschied Felix Schüll in der 90.+5 Minute für den TV Neuler. Die Gastgeber zeigten sich defensiv gefestigt, Hofherrnweiler II war über weite Strecken spielbestimmend, ließ aber im letzten Drittel die Durchschlagskraft vermissen. Erst in der letzten Aktion des Spiels erlöste Schüll sein Team. Neuler klettert mit zwölf Punkten auf Rang zwölf, während Hofherrnweiler II nach der siebten Niederlage bei 16 Punkten stagniert.

In einer hitzigen Partie setzte sich der FV 08 Unterkochen mit 2:1 bei der SGM Tannhausen/Stödtlen durch. Mike Viehöfer brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung, Jonas Ilg erhöhte kurz vor der Pause (45.), ehe David Weißenburger unmittelbar danach (45.+2) für Hoffnung bei den Gastgebern sorgte. Nach der Roten Karte gegen Fabian Landgraf in der 47. Minute verlor Tannhausen völlig den Faden, Unterkochen musste nach der Gelb-Roten Karte für Christian Essig in der 74. Minute zwar in Unterzahl auskommen, brachte den Sieg aber über die Zeit. Unterkochen bleibt mit 19 Punkten im oberen Mittelfeld, Tannhausen dagegen Schlusslicht mit vier Punkten.

Tabellenführer Dorfmerkingen II zeigte in Schnaitheim seine ganze Abgeklärtheit. Michel Wegele brachte den Aufsteiger in der 5. Minute überraschend in Führung, doch Patrick Winkler (41.) und Dominik Fischer (43.) drehten die Partie noch vor der Pause. Christoph Schindele sorgte in der 77. Minute für die Entscheidung. Dorfmerkingen II bleibt mit 28 Punkten Spitzenreiter, während Schnaitheim bei zehn Zählern im Tabellenkeller festhängt.