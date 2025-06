Überragende Torhüterleistung und mannschaftliche Geschlossenheit

Folgende Germania Truppe war in Karow bei sengender Hitze um 9:30 am Start:

TW: Mujo, Sabit, Mario, Fatih, Häkki, Hallil, Markus, Emre, Tim, Rafa Eine überragende Torhüterleistung von Mujo und mannschaftliche Geschlossenheit führten zum verdienten Auswärtssieg. Zwei neue Spieler mit Häkki und Hallil konnten schnell integriert werden und boten für ihren ersten Auftritt Beachtliches. Sabit konnte seinem guten Spiel mit zwei Toren den Stempel aufdrücken und alle anderen gaben wirklich ihr letztes. Emre konnte nach seiner Fußverletzung wieder voll mitmachen und auch Tim konnte nach vielen Torwarteinsetzen trotz Knieproblemen andeuten, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Fatih war wieder einmal ein vorbildlicher Kapitän, der nie aufsteckte und auch sein Tor machte. Emre war fleißig wie eine Biene und spielte dazu insbesondere in der zweiten Halbzeit eine sehr gute Partie. Rafa spielte in der ersten Halbzeit (er musste nach der ersten Halbzeit gehen), gnadenlos und war sehr stark im Zweikampfverhalten. Mario immer den Hang zum Offensiven, aber mit guter spielerischer Übersicht und genauso wie Fatih für deren Alter (beide über 40) mit sehr guter Laufarbeit. Markus, wie immer brandgefährlich wenn er gut angespielt wird und immer eine Lösung im Abschluss. Leider verletzte sich Markus 12 Minuten vor Schluss und musste aufgeben. Zu stark waren die Schmerzen. Nun denn 3:1 gewonnen und Trainer Herbert Hochheim konnte in der Kabine sein "Zicke, Zacke" mit der Truppe schmettern. Danke Männer ihr ward bei dieser Hitze ein großartige Mannschaft.