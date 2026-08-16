„Überragende Moral": Hansa Rostock kämpft und zittert sich zum 3:3

Trainer Daniel Brinkmann tauschte im Vergleich zum Auftaktsieg einmal: Milosz Brzozowski begann im offensiven Mittelfeld für Benno Dietze. Der 21 Jahre alte Pole, ausgebildet in der Jugend des F.C. Hansa Rostock und in der vergangenen Saison an den polnischen Erstligisten Wisla Plock ausgeliehen, stand erstmals in der 3. Liga in der Startelf und lieferte prompt die Vorlage zum 2:3. Zur zweiten Halbzeit brachte Brinkmann zudem Neuzugang Leon Dajaku, der damit sein Debüt für die Rostocker feierte, ehe er beim Ausgleichstreffer die entscheidende Ecke trat.

Die Kogge geriet denkbar schlecht in die Partie. Bereits in der 7. Minute flankte Jid Okeke von der rechten Seite in den Strafraum, wo Julian Ulbricht per Kopf aus zehn Metern ins obere rechte Eck traf.

Die Kogge fand lange keinen Zugriff auf die Begegnung, ehe Maximilian Thalhammer in der 29. Minute an der Mittellinie andribbelte, durch die Reihen der Rostocker Defensive marschierte und Julian Rieckmann perfekt durchsteckte. Dieser schob überlegt an Luca Unbehaun vorbei zum 0:2 ein.

Voglsammer verkürzt kurz vor der Pause

Fast schon mit dem Halbzeitpfiff kam die Kogge zurück ins Spiel: Nach einem langen Einwurf konnte Moritz Polte die Hereingabe nur bis an den Elfmeterpunkt klären, wo Andreas Voglsammer lauerte und den Ball mit einem satten Linksschuss ins rechte untere Eck zu seinem dritten Saisontor jagte. Mit dem Anschlusstreffer ging es in die Kabinen.

Bierschenk trifft erneut – Lennemann antwortet prompt

Der Waldhof legte in der zweiten Hälfte schnell nach: In der 50. Minute schickte Kushtrim Asallari Lovis Bierschenk auf die Reise, der vor Unbehaun die Nerven behielt und den Ball ins lange Eck zum 1:3 legte.

Doch Rostock ließ sich auch diesmal nicht hängen. Nur fünf Minuten später schleuderte Florian Carstens einen langen Einwurf von rechts ins Zentrum, wo der Ball über Milosz Brzozowski vor die Füße von Bernie Lennemann sprang, dieser vollendete aus spitzem Winkel unter die Latte zum 2:3 (55.). Es war bereits sein zweites Pflichtspieltor in Folge, während Andreas Voglsammer mit seinem Treffer nun an der Spitze der Torschützenliste steht.

Carstens köpft den Ausgleich

Der Lohn für die Rostocker Aufholjagd kam in der 76. Minute: Nach einer Ecke wurde der Ball an den ersten Pfosten gespielt, wo Florian Carstens per Kopf ins lange Eck zum 3:3 verlängerte. Es war bereits das dritte Rostocker Tor nach einem Standard. Ein erfolgreiches Muster, das sich durch das gesamte Spiel zog.

Stimmen nach dem Spiel

Florian Carstens ordnete den Kampfgeist seiner Mannschaft ein: „Wenn wir 2:0 hinten liegen, uns zurückkämpfen und nach der Halbzeit direkt den nächsten Nackenschlag bekommen, ist das überragend von der Moral her, dass wir noch zurückgekommen sind."

Auch Waldhofs Torschütze Lovis Bierschenk räumte ein, dass am Ende mehr drin gewesen wäre: „Ich denke dann zum Ende hin, dass wir das Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben haben und auch zum Ende ein bisschen glücklich über den Punkt sein können. Aber natürlich wären wir gerne mit einem Sieg nach Hause gefahren." (Alle Zitate via Magenta TV nach dem Spiel.)

Statistik zeigt Rostocker Übergewicht ohne Lohn

Die Zahlen sprechen für die Hausherren, ohne dass sie sich in Punkten niederschlugen: Hansa kam auf 59 Prozent Ballbesitz gegenüber 41 Prozent für die Gäste, gab 16 Torschüsse ab (11 aufs Tor) gegenüber nur 7 Abschlüssen (3 aufs Tor) für Mannheim und führte auch bei den Ecken mit 5:2.

Dennoch reichte die spielerische Überlegenheit erneut nicht zum Sieg im eigenen Stadion, ein Problem, das sich bereits in der Vorsaison zeigte, als Hansa nur neun von 19 Heimspielen gewinnen konnte.

Tabelle und Ausblick auf Stuttgart

Mit dem Remis steht der F.C. Hansa Rostock nach zwei Spieltagen mit vier Punkten (1 Sieg, 1 Unentschieden, 6:5 Tore) auf dem siebten Tabellenplatz, während der SV Waldhof Mannheim mit ebenfalls vier Punkten auf Rang acht folgt. Beide Teams treten damit mehr oder weniger auf der Stelle.

Schon am Freitag, den 21.08.2026, wartet die nächste Herausforderung auf die Kogge: Im Ostseestadion empfängt Rostock unter Flutlicht ab 20:45 Uhr den Bundesligisten VfB Stuttgart.