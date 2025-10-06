Überragende Hälfte ebnet den Weg – Precious Tenebe trifft dreifach

Der TuS Middels hat am zehnten Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 1 ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim Aufsteiger TuS Eintracht Hinte gelang der Mannschaft von Trainer Tobias Ryl ein deutlicher 6:1-Auswärtssieg. Grundlage für den Erfolg war eine dominante erste Halbzeit, in der die Gäste bereits mit 5:0 führten.
Mit hohem Pressing, konsequentem Flügelspiel und enormer Zielstrebigkeit im letzten Drittel setzte Middels die Gastgeber früh unter Druck. Geraldo Christopher Kwass Agbodoh eröffnete den Torreigen in der 14. Minute, ehe Precious Linus Tenebe mit einem lupenreinen Hattrick (25., 33., 37.) und Dirok Omar kurz vor der Pause (45.) für klare Verhältnisse sorgten. Erst in der Schlussphase gelang Hinte durch Thorsten Flessner (82.) der Ehrentreffer, bevor Ralf Meiners in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 6:1-Endstand setzte.
Trainer Tobias Ryl zeigte sich nach dem Spiel mit der Leistung in der ersten Hälfte äußerst zufrieden: „Das war völlig souverän. Wir haben viele Chancen herausgespielt, das Pressing hat funktioniert, und trotz schwieriger Platzverhältnisse haben wir den Ball gut in deren Hälfte gehalten“, sagte der Coach.
In der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft „ein bisschen zurückgeschaltet“ – nicht ungewöhnlich bei einem solchen Spielstand. „Da ist es dann eben menschlich, dass du weniger gehst und nicht mehr so zielstrebig agierst. Trotzdem hätte es auch noch höher ausgehen können“, so Ryl. Auch die Reaktion des Gegners fand er bemerkenswert: „Hinte hat sich in der zweiten Halbzeit dagegen gestemmt und über den Kampf ins Spiel gefunden.“
Besonders zufrieden zeigte sich der Trainer mit der Trainingsbeteiligung in der vergangenen Woche: „Wir hatten zum ersten Mal seit der Vorbereitung 22 Spieler im Training. Das zeigt, dass die Jungs wollen.“ Drei Leistungsträger – Gawane Kiasuwa, Yüksel Razim und Glen Sokoli – fehlen zwar weiterhin verletzungsbedingt, doch der Aufwärtstrend ist deutlich erkennbar.
Mit dem vierten Spiel in Folge ohne Niederlage (zwei Siege, zwei Remis) hat Middels wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Der Abstand auf die Abstiegsränge ist zwar noch gering, doch Ryl bleibt optimistisch: „Wenn wir weiter als Einheit auftreten, werden wir da unten rauskommen.“ Das nächste Spiel steht übernächsten Mittwoch gegen Germania Leer an – eine weitere Gelegenheit, den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen.
TuS Eintracht Hinte – TuS Middels 1:6
TuS Eintracht Hinte: Lasse Hoogestraat, Ajo Rehn (66. Giovanni Li Gregni), Kevin-Patrick van Grieken, Marcel Smit (82. Frank Hinrichs), Jörn Grensemann, Thorsten Flessner, Timo Janssen (18. Mirko Oltrop), Arne Dirks (46. Arnold Garen), Joergen Klingenberg, Sönke Buß, Tobias Geiken - Trainer: Ralf Ludwigs
TuS Middels: Ali Malla Hamud, Manuel Menzel, Jan Lakeberg (57. Vaja Ivaniadze), Noah Kübler, Luca Freese, Felix Schmauder, Kedin-Bosco Muwenge (86. Orges Sokoli), Geraldo Christopher Kwass Agbodoh (46. Justin Solomon), Ronaldo Raul Abaga Edu (64. Ralf Meiners), Dirok Omar, Precious Linus Tenebe - Trainer: Tobias Ryl
Schiedsrichter: Phillip Baumann
Tore: 0:1 Geraldo Christopher Kwass Agbodoh (14.), 0:2 Precious Linus Tenebe (25.), 0:3 Precious Linus Tenebe (33.), 0:4 Precious Linus Tenebe (37.), 0:5 Dirok Omar (45.), 1:5 Thorsten Flessner (82.), 1:6 Ralf Meiners (90.)