– Foto: Gerry Grave

Überragende Hälfte ebnet den Weg – Precious Tenebe trifft dreifach Middels setzt Erfolgsserie fort und verschafft sich Luft im Tabellenkeller Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 1 TuS Hinte TuS Middels

Der TuS Middels hat am zehnten Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 1 ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim Aufsteiger TuS Eintracht Hinte gelang der Mannschaft von Trainer Tobias Ryl ein deutlicher 6:1-Auswärtssieg. Grundlage für den Erfolg war eine dominante erste Halbzeit, in der die Gäste bereits mit 5:0 führten.

Mit hohem Pressing, konsequentem Flügelspiel und enormer Zielstrebigkeit im letzten Drittel setzte Middels die Gastgeber früh unter Druck. Geraldo Christopher Kwass Agbodoh eröffnete den Torreigen in der 14. Minute, ehe Precious Linus Tenebe mit einem lupenreinen Hattrick (25., 33., 37.) und Dirok Omar kurz vor der Pause (45.) für klare Verhältnisse sorgten. Erst in der Schlussphase gelang Hinte durch Thorsten Flessner (82.) der Ehrentreffer, bevor Ralf Meiners in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 6:1-Endstand setzte. Gestern, 15:30 Uhr TuS Eintracht Hinte TuS Hinte TuS Middels TuS Middels 1 6 Abpfiff

Trainer Tobias Ryl zeigte sich nach dem Spiel mit der Leistung in der ersten Hälfte äußerst zufrieden: „Das war völlig souverän. Wir haben viele Chancen herausgespielt, das Pressing hat funktioniert, und trotz schwieriger Platzverhältnisse haben wir den Ball gut in deren Hälfte gehalten“, sagte der Coach. In der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft „ein bisschen zurückgeschaltet“ – nicht ungewöhnlich bei einem solchen Spielstand. „Da ist es dann eben menschlich, dass du weniger gehst und nicht mehr so zielstrebig agierst. Trotzdem hätte es auch noch höher ausgehen können“, so Ryl. Auch die Reaktion des Gegners fand er bemerkenswert: „Hinte hat sich in der zweiten Halbzeit dagegen gestemmt und über den Kampf ins Spiel gefunden.“