"Ich bin unendlich dankbar für diese Moment", sagte Gesell auf der Pressekonferenz nach der 1:5-Niederlage. Der 31-Jährige dankte seiner Mannschaft für eine "sensationelle Show" und der Organisation sowie der Nachwuchsleitung des Vereins dafür, dass diese erst möglich gemacht wurde.

800 Zuschauer hatten das Pokalspiel im Friedensstadion verfolgt - und selbst bei Gästetrainer Stefan Ruthenbeck, der für die Kölner schon in der Herren-Bundesliga an der Seitenlinie stand, Eindruck hinterlassen. "Überragend, wie ihr eure Jungs abgefeiert habt - und völlig zu Recht", sagte der 53-Jährige anerkennend. Die Halberstädter hätten "eine klare defensive Struktur" gehabt: "Der Gegner hat gut verteidigt und uns das Leben schwergemacht", lobte Ruthenbeck.

Eigener Treffer krönt die Leistung der Germanen

Dennoch: Nachdem VfB-Keeper Gustav Neumann früh einen Elfmeter von Fynn Schenten parieren konnte (7.), trafen die Kölner nur fünf Minuten später durch Jason Ponente-Ramirez zur Führung. Bis zur Pause legten Alessandro Puzzo (40.) und Schenten (41.) nach. Und nach dem Seitenwechsel machen wiederum Schenten (55.) und Puzzo (72.) alles klar. Mehr Treffer ließen die kämpferischen Germanen aber nicht zu. Aufgrund ihrer Leistung hätten sie "völlig zu Recht das Ergebnis kleingehalten", attestierte Ruthenbeck.

Ein eben einmal konnten sich die Gastgeber auch selbst auf die Anzeigetafel bringen. Bei einer starken Einzelleistung konnte der eingewechselte Finn Stemmler im Strafraum nur mit einem Foul gestoppt werden. Mit Devin Günther schnappte sich ein anderer Einwechsler den Elfmeter - und verwandelte zur großen Freude aller Halberstädter. "Wir haben uns ein paar Chancen erspielt und unsere Leistung mit dem einen Tor gekrönt", freute sich Gesell.

Köln-Coach Ruthenbeck ist angetan: "Eine Sensation"

So war das DFB-Pokal-Highlight für die A-Junioren des VfB Germania Halberstadt schließlich rundum gelungen. Und auch die Gäste aus dem Rheinland werden die Partie in positiver Erinnerung behalten. Das zumindest versicherte Trainer Stefan Ruthenbeck. "Das, was ich hier erlebt habe, was ganz besonders", sagte der Coach des Deutschen U19-Meisters: "So viele nette Menschen um mich herum. Wir sind als Kölner im Osten von Deutschland und werden so gut aufgenommen - eine Sensation, vielen Dank dafür!"