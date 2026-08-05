– Foto: Dennis Bellof

Im FuPa-Teamcheck blickt Sebastian Schmid, Trainer des SV Dietersweiler, auf eine erfolgreiche Spielzeit zurück. Nach dem souveränen Titelgewinn soll die Mannschaft nun auch in der Bezirksliga bestehen. Dabei setzt der Aufsteiger weiterhin auf Teamgeist, taktische Flexibilität und die Integration der Neuzugänge.

„Wir sind natürlich mit der frühzeitigen Meisterschaft und dem Aufstieg sehr zufrieden. Überragend war die Mentalität der Mannschaft. Das Spiel im letzten Drittel mit dem letzten und vorletzten Pass werden wir noch verbessern“, sagt Sebastian Schmid gegenüber FuPa.

Die vergangene Saison hätte aus Sicht des Trainers kaum erfolgreicher verlaufen können. Der SV Dietersweiler sicherte sich frühzeitig die Meisterschaft und den Aufstieg.

Neue Spieler stehen im Mittelpunkt der Vorbereitung

Trotz aller Zufriedenheit sieht Schmid also auch Entwicklungspotenzial. Vor allem im Offensivspiel soll seine Mannschaft noch präziser und zielstrebiger werden.

Besondere Highlights abseits des Platzes gibt es in der Sommervorbereitung nicht. Stattdessen richtet sich der Fokus klar auf die sportliche Arbeit und das Zusammenwachsen der Mannschaft.

„Unser Highlight wird die Einbindung der neuen Spieler sein. Im Winter werden wir dann ein längeres Trainingslager im Süden abhalten.“

Die Integration der Neuzugänge soll die Basis dafür schaffen, dass das Team möglichst schnell in der Bezirksliga ankommt.

„Unsere große Stärke ist das Kollektiv“

Wie schon in der vergangenen Saison möchte Sebastian Schmid keinen einzelnen Akteur herausheben. Für ihn lebt der Erfolg vom gesamten Team.

„Einzelne Spieler brauche ich nicht herausstellen, unsere große Stärke ist das Kollektiv und der Teamspirit. Unser taktische Flexibilität ist ein weiterer Trumpf.“

Gerade der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und die taktischen Möglichkeiten sollen auch in der höheren Spielklasse wichtige Faktoren sein.

Gesichertes Mittelfeld als realistisches Ziel

Nach dem Aufstieg lautet die Zielsetzung zunächst, sich in der Bezirksliga zu etablieren.

„Gesichertes Mittelfeld.“

Der SV Dietersweiler geht die neue Herausforderung mit realistischen Erwartungen an und möchte sich Schritt für Schritt in der Liga behaupten.

Offenes Rennen an der Tabellenspitze

Einen eindeutigen Favoriten auf die Meisterschaft sieht Schmid nicht.

„Das wird aus meiner Sicht ein sehr offenes Rennen. Altburg und Eutingen werden dabei ein Wörtchen mitreden.“

Aus seiner Sicht dürfte die Liga ausgeglichen sein, weshalb mehrere Mannschaften Chancen auf die Spitzenplätze besitzen.

Mehrere Neuzugänge, nur ein Abgang

Auch personell hat sich beim Aufsteiger etwas getan. Mit Maurice Anger (SpVgg Freudenstadt), Marvin Marschaleck, Colin Just und Finley Just (alle SV Wittlensweiler), Timon Graf (Freiburger FC) sowie Joshua Hänel (SGM Seewald) verstärken gleich mehrere Spieler den Kader.

Verabschieden muss sich der Verein lediglich von Jürgen Hofer, der seine aktive Laufbahn beendet.

Zeitspiel bleibt ein wichtiges Thema

Bei den Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft sieht Schmid vor allem die Maßnahmen gegen Zeitspiel positiv.

„Die Zeitbegrenzung beim Einwurf.“

Der Trainer begrüßt die Regel, weil sie zu einem flüssigeren Spiel beitragen kann.

Mit viel Selbstvertrauen nach Meisterschaft und Aufstieg startet der SV Dietersweiler in die neue Bezirksliga-Saison. Der Verein setzt weiterhin auf seine große Stärke – das Kollektiv – und möchte sich mit den neuen Spielern schnell in der höheren Spielklasse etablieren.