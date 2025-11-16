"Überragend von allen": Türkischer SV siegt bei Steinbach-Haiger

Der Türkische SV siegte beim TSV Steinbach Haiger II. – Foto: Björn Franz (Archiv)

Steinbach-Haiger. Kaum war der Abpfiff ertönt, bugsierte Maik Diede den Ball auch schon ins TSV-Netz. Doch die Wiesbadener steckten es weg, nutzten einen Ballverlust der Heimelf durch Dwada Njie zum 1:1. Mohammed Tahiri tunnelte danach auf der rechten Seite einen Gegenspieler, verwandelte mit dem Innenpfosten als Bande zum 2:1. Doch die Gastgeber hatten durch den feinen Treffer von Benit Dinaj eine Antwort parat (47.).

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Wieder war der TSV zu Beginn einer Halbzeit kalt erwischt worden – schüttelte sich und zauberte durch das Freistoßtor von Daniel Rudi den Siegtreffer aus dem Zylinder. „Wir mussten liefern und jeder hat für jeden geackert. Überragend, wirklich überragend von allen“, jubelte TSV-Coach Gökhan Caliskan.

Heute, 15:00 Uhr TSV Steinbach TSV Steinbach II Türkischer SV Wiesbaden Türk. SV Wsb 2 3 Ein nicht gegebenes Tor, eine heikle Strafraumszene und Tahiris finaler Alutreffer untermauerten die starke Leistung der Gäste, bei denen Dawda Njie als Zehner eine überragende Partie spielte. Während Ilias Amallah für seine Rote Karte im Spiel gegen Hadamar für fünf Spiele gesperrt wurde. Aus Sicht von Caliskan eine viel zu harte Bestrafung in Verbindung mit der betreffenden Szene: „Wir werden Einspruch einlegen.“ Nach spielfreiem Wochenende folgt das Jahresfinale gegen Germania Okriftel (30. Nov., 14.30 Uhr). Der TSV könnte als Aufsteiger auf einem Toprang überwintern.