Überlegener Sieg für Sulzemoos im Testspiel gegen Oberweikertshofen II

Bereits in der 3. Minute brachte M. Eisgruber Sulzemoos mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte N. Keller auf 2:0 (7‘). M. Eisgruber war erneut zur Stelle und sorgte in der 13. Minute für das 3:0. Oberweikertshofen II konnte in der 36. Minute durch L. Kuppelwieser auf 1:4 verkürzen, doch M. Ayvaz stellte postwendend den alten Abstand mit dem 4:0 (37‘) wieder her.

Nach der Halbzeit setzte Sulzemoos den Torreigen fort: M. Ayvaz traf direkt nach Wiederanpfiff zum 5:1 (46‘). Oberweikertshofen II erzielte durch K. Bürsch in der 53. Minute den zweiten Treffer zum 2:5. Doch Sulzemoos ließ sich nicht beirren und F. Ziller sorgte mit seinen Treffern in der 71. Minute und kurz darauf für den 6:2-Endstand.