Überlegener Erfolg in Wangen – SC Staig kann doch im Allgäu siegen

Mit einem absolut verdienten 3:0-Sieg beim FC Wangen konnte die Hille-Elf erstmals im Allgäu die Punkte für sich verbuchen und wie der Sieg zustande kam war überaus beeindruckend. Unser Sportclub war bissiger, aktiver, laufstärker und brutal ballsicher auf dem Kunstrasen in Wangen unterwegs und besonders die Defensive ließ einfach nichts anbrennen. In der Offensive war es wiederum Julian Rauner, der mächtig Musik machte und kaum zu stoppen war. Er war es auch, der eine tolle Kopfballverlängerung von Jens Geiselmann erlaufen und zur frühen Führung (7.) abschließen konnte. Auch sein Sturmpartner Max Bachner wurde von Jule Rauner sehenswert in Szene gesetzt und erhöhte nach 28 Minuten auf 2:0 mit einem satten Schuss ins kurze Eck. Die Hauherren war einfach nicht im Spiel und unsere Staiger spielten einfach richtig guten Fußball. Die Defensive stand brutal gut und ließ keine nennenswerten Torszenen des FC zu. Dann eben doch diese eine Torchance kurz vor der Pause für die Heimelf, als ein Freistoß auf den langen Pfosten per Kopf neben den Fetzer-Kasten gesetzt wurde. Hier hatten die Staiger Glück, dass mit einer Aktion das Spiel plötzlich wieder offen gewesen wäre. Richtig verdient wäre der Treffer nicht gewesen, aber beim Fußball ist eben alles möglich. Allerdings ließ die Hille-Elf im eigens angeschlagenen Tempo nicht nach, verteidigte spitze und offensiv blieb man immer emsig und gefährlich. So bleib es bei einer sehr einseitigen Partie mit dem SC Staig als Dominator auf dem Platz und die Hausherren kamen an diesem Tag nicht auf Tagesform und so war es eine von Staig überlegen geführte Partie. In der Schlussphase hatte unser SC noch weitere – teils hochkarätige - Torchancen zur vollständigen Entscheidung, aber der FC-Keeper reagierte mehrmals gut und mit Glück wurde der dritte Einschlag verhindert. Den Schlusspunkt in einem von Seiten des SCS überlegen geführten Spiel setzte unser Joker Manuel Illenberger, der in Minute 86 das 3:0 beisteuerte, als er den Ball in Abstaubermanier über die Linie drücken konnte. Nun konnten erstmals Punkte im Allgäu gefeiert werden, was absolut verdient und auch in der Höhe gerecht war. Den Staiger gelang ein Sahnetag beim FC Wangen und man kann nur stolz auf die gesamte Mannschaft sein, welche wieder im Kollektiv eine Topleistung auf den Kunstrasen zauberte und die zahlreichen Staiger Zuschauer absolut auf ihr Kosten kamen und zufrieden die Heimreise antraten. Kompliment an die Jungs auf dem Platz und dem Trainerteam, welches wieder den richtigen Matchplan hatte. Bravo.