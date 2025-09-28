Überlegen - Unterlegen, Platten verliert unnötig gegen Salmrohr II

Dass man heute deutlich mehr investiert hat interessiert am Ende niemanden. Platten beging insbesondere in der ersten Hälfte Chancenwucher, verteilte aber auch das ein oder andere Geschenk, was von einem effektiven Gegner dankbar angenommen wurde.

Bereits nach vier Minuten Güth zum ersten Mal über links durch, sein Ball geht aber zwischen Tor und JNM hindurch ins Aus. Platten drückte aufs Gaspedal, von den Gästen nichts zu sehen. 11. Minute, Einwurf Neumann Morbach, Steinbach verlängert per Kopf, Joel Güth köpft zur Führung ein. Nur Augenblicke später hätte Güth erhöhen können, scheiterte aber im 1 gegen 1 am Torwart. Also, wieder die Variante mit dem Einwurf. 19. Minute, langer Einwurf von Neumann Morbach, Güth mittig am Fünfmeterraum per Flugkopfball zum 2:0. Anhand dem Spielverlauf auch absolut verdient. Nach 33 Minuten kamen die Gäste dann im Spiel an. Wrusch räumt vier Meter vor dem Plattener Tor zwei Plattener Spieler und den Ball ab, der infolge dessen zum Anschlusstreffer im Tor liegt. Platten reagierte zunächst wenig beeindruckt und erspielte sich weitere Chancen, die jedoch allesamt vergeben wurden. Salmrohr hier deutlich effektiver, wiederum Wrusch mit einem verdeckten flachen Schuss ins linke Eck traf mit der zweiten Chance zum 2:2 Ausgleich (40.). Noch vor der Pause sollte das Spiel komplett kippen. Wingert nutzt ein Missverständnis in Plattens Defensive am eigenen Strafraum und hat alleine vor dem leeren Tor kein Problem einzuschieben (44.). Neumann Morbach hatte nach Außenristpass durch die Schnittstelle von Güth noch in der Nachspielzeit die Chance zum postwendenden Ausgleich, er nagelt den Ball jedoch Vollgas drüber. So fragten sich in der Halbzeitpause Spieler und Zuschauer gleichermaßen wie das passieren konnte.