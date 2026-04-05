Überlegen, aber ohne Ertrag – VfR Horst geht leer aus

Der VfR Horst hat im Auswärtsspiel beim Eichholzer SV eine starke Leistung gezeigt – und stand am Ende dennoch mit leeren Händen da. Beim 0:2 gegen den Tabellendritten fehlte es dem Aufsteiger vor allem an der entscheidenden Effizienz in den eigenen Offensivaktionen.
„Meiner Meinung nach ein bisschen unglücklich“, ordnete Trainer Thorben Reibe die Niederlage ein. „Ich fand ja, dass wir phasenweise sogar die bessere Mannschaft waren im Spiel.“
Tatsächlich gehörte die Anfangsphase klar den Gästen. Über rund 30 Minuten setzte der VfR Horst den Gegner unter Druck, erspielte sich zahlreiche Standardsituationen und kam immer wieder in gefährliche Räume – ohne jedoch Kapital daraus zu schlagen. „Da haben wir es ein bisschen verpasst, aus unseren Drucksituationen in Führung zu gehen“, so Reibe.
Stattdessen nutzte der Eichholzer SV seine Phase: Kurz vor der Pause traf Ramazan Acer (40.) zur Führung – ein Treffer, der den Spielverlauf auf den Kopf stellte.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich. Der VfR Horst stellte taktisch leicht um, blieb präsent und kam erneut zu vielen gefährlichen Situationen – doch im letzten Drittel fehlte die Konsequenz.
„Ich glaube, insgesamt haben wir gefühlt 15 Eckbälle und Freistöße rund um den Strafraum“, erklärte Reibe. „Da muss einfach ein bisschen mehr passieren.“
Während die Gäste ihre Chancen liegen ließen, zeigte sich der Eichholzer SV eiskalt: Dominik Möller (75.) erhöhte mit einem sehenswerten Distanzschuss auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. „Ein Traumtor aus 20 Metern in den Knick“, beschrieb Reibe die Szene.
Trotz der Niederlage überwog beim Horster Coach nicht nur Frust, sondern auch Anerkennung für die eigene Leistung: „Über 60 Minuten waren wir schon die bessere Mannschaft. Aber die gefährlicheren Chancen hatte Eichholz.“ So bleibt unter dem Strich eine bittere, aber lehrreiche Niederlage für den VfR Horst, der einmal mehr zeigte, dass er mit den Topteams der Liga mithalten kann – sich dafür aber noch konsequenter belohnen muss.
Eichholzer SV – VfR Horst 2:0
Eichholzer SV: Jonas Marschner, Mustafa Salih (60. Vincent Janelt), Ibrahim Sweiti, Yasin Varol (88. Mohammed Salim Mohammed Bin Israyti), Dominik Möller (80. Luis Peter Fichtner), Hannes Bruhn, Niklas Hamer (71. Vico Jones Dombrowski), Jermaine Jenaro de Guzman, Jannis Herzog, David Bany, Ramazan Acer (64. Joshua Lee-Allan Pekrun) - Trainer: Denny Skwierczynski - Trainer: Rene Sternberg
VfR Horst: Yannis Horvath, Matthes Haack (63. Malte Rathjen), Torben Sternberg (46. Tim Jeske), Dominik Bubat, Ronny Steven Müller (87. Kwadwo Osei), Tim Moritz, Patrick Meyer, Paris Bruhn, Marvin Stegers, Mattis Lüchau, Jannik Arnold (81. Ruben Anjumyan) - Trainer: Thorben Reibe
Schiedsrichter: Johannes Karl Kowalewski - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ramazan Acer (40.), 2:0 Dominik Möller (75.)