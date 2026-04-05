Überlegen, aber ohne Ertrag – VfR Horst geht leer aus Effizienter Eichholzer SV bestraft Chancenwucher von ck · Gestern, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Frank Tornau

Der VfR Horst hat im Auswärtsspiel beim Eichholzer SV eine starke Leistung gezeigt – und stand am Ende dennoch mit leeren Händen da. Beim 0:2 gegen den Tabellendritten fehlte es dem Aufsteiger vor allem an der entscheidenden Effizienz in den eigenen Offensivaktionen.

„Meiner Meinung nach ein bisschen unglücklich“, ordnete Trainer Thorben Reibe die Niederlage ein. „Ich fand ja, dass wir phasenweise sogar die bessere Mannschaft waren im Spiel.“ Tatsächlich gehörte die Anfangsphase klar den Gästen. Über rund 30 Minuten setzte der VfR Horst den Gegner unter Druck, erspielte sich zahlreiche Standardsituationen und kam immer wieder in gefährliche Räume – ohne jedoch Kapital daraus zu schlagen. „Da haben wir es ein bisschen verpasst, aus unseren Drucksituationen in Führung zu gehen“, so Reibe.

Stattdessen nutzte der Eichholzer SV seine Phase: Kurz vor der Pause traf Ramazan Acer (40.) zur Führung – ein Treffer, der den Spielverlauf auf den Kopf stellte. Fehlende Durchschlagskraft entscheidet Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich. Der VfR Horst stellte taktisch leicht um, blieb präsent und kam erneut zu vielen gefährlichen Situationen – doch im letzten Drittel fehlte die Konsequenz.