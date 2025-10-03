"Überlebenswichtiger Sieg" – TuS Altwarmbüchen gibt rote Laterne ab

TuS Altwarmbüchen setzt im Kellerduell ein Ausrufezeichen: Beim 5:1 in Lehrte gelingt nicht nur der erste Dreier der Saison, sondern auch die Übergabe der roten Laterne.

Im Duell Vorletzter gegen Letzter der Bezirksliga Hannover Staffel 2 hat der TuS Altwarmbüchen eindrucksvoll den ersten Saisonsieg eingefahren. Mit 5:1 setzten sich die Gäste beim SV 06 Lehrte durch, der damit ans Tabellenende rutscht. „Überlebenswichtiger Sieg", sagte ein erleichterter TuS-Trainer Sebastian Schmidt nach Spielende.

Die Partie begann aus Sicht der Gäste denkbar unglücklich. Nach einer Ecke markierte Saiku Kamara in der 21. Minute das 1:0 für Lehrte. Doch diesmal ließ sich Altwarmbüchen nicht entmutigen. „Diesmal war alles anders. Das Team pushte sich weiter und erzielte kurz darauf den verdienten Ausgleich“, erklärte Schmidt.

Vor der Pause drehte Devin Dollmann mit einem sehenswerten Treffer (43.) die Partie. Der Angreifer, der zuletzt mit Ladehemmung zu kämpfen hatte, avancierte zum Mann des Spiels. Nach Wiederanpfiff erhöhte er per Doppelpack auf 3:1 (55.), ehe die Begegnung endgültig kippte.

Rote Karte und Traumtor entscheiden

Als Lehrtes Keeper Marvin Wiedermeier nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte sah (58.), nutzten die Gäste den anschließenden Freistoß eiskalt: Mirko Blech stellte auf 4:1 (62.). Den Schlusspunkt setzte erneut Dollmann, diesmal spektakulär: Mit einem artistischen Fallrückzieher sorgte er für das 5:1 und seinen dritten Treffer des Tages (72.). „Das schönste Tor war der 5:1-Endstand durch einen unglaublichen Fallrückzieher. Das war wirklich ein Riesentor und für ihn endlich eine Befreiung“, schwärmte Schmidt.

Trainer sieht Wendepunkt

Mit Blick auf die kommenden Aufgaben war der Coach erleichtert, aber auch realistisch: „Endlich haben wir den ersten Dreier in dieser Saison eingesammelt. Der war auch mehr als verdient. Jetzt sammeln wir uns und haben direkt am Sonntag den nächsten Knaller vor der Nase. Für uns das nächste Sechs-Punkte-Spiel. Es wird schwer werden, aber in dieser Liga kann man jedes Team schlagen.“

Altwarmbüchen hat durch den Auswärtssieg die rote Laterne an den SV 06 Lehrte abgegeben und schöpft neuen Mut im Kampf um den Klassenerhalt.