Überlebenskampf im Westen: Wer verliert den Boden?

In der Landesklasse West spitzt sich die Lage in den Nachholspielen vom 12. Spieltag dramatisch zu. Wenn die Mannschaften am Samstag den Rasen betreten, geht es um weit mehr als nur nackte Zahlen – es geht um Träume, Ehre und das pure sportliche Überleben.

Es kommt zu einem Duell, das vor tabellarischer Brisanz nur so strotzt. Die Reserve des SV Babelsberg 03 empfängt als Tabellenelfter die SG Saarmund. Die Ausgangslage ist nervenaufreibend: Beide Mannschaften trennt lediglich ein winziger Punkt. Babelsberg hat 15 Zähler auf dem Konto und weist eine Tordifferenz von -7 auf, während die Gäste aus Saarmund mit 13 Punkten auf Rang 14 lauern. Für Saarmund ist dieses Spiel ein Tanz auf dem Vulkan; mit einer Tordifferenz von -16 stehen sie unter gigantischem Druck, endlich wieder dreifach zu punkten, um den Fall in Richtung der Abstiegsränge zu verhindern. Die Babelsberger hingegen wollen ihren Heimvorteil nutzen, um sich mit einem Sieg endgültig Luft nach unten zu verschaffen.

Ein hochemotionales Kellerduell erwartet die Zuschauer in Wittstock, wenn der Tabellenzwölfte auf den Dreizehnten trifft. Es ist das klassische „Sechs-Punkte-Spiel“, in dem Nuancen über Triumph oder tiefe Enttäuschung entscheiden werden. Beide Teams stehen aktuell bei 14 bzw. 13 Punkten und kämpfen verbissen um den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld. Wittstock geht mit einer deprimierenden Tordifferenz von -21 in die Partie, während Perleberg mit -4 zwar defensiv stabiler scheint, aber punktetechnisch mit dem Rücken zur Wand steht. Besonders pikant: Beide Mannschaften haben erst 14 Spiele absolviert und damit eine Partie weniger als die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller. In diesem Spiel wird kein Zentimeter Boden verschenkt, denn eine Niederlage könnte für beide Traditionsvereine fatale Folgen im Kampf um den Klassenerhalt haben.

