Überholt Wiesent den Kontrahenten? Die drei Punkte können sowohl die Gastgeber aus Sünching als auch der SVW an diesem Samstag gut gebrauchen

Der SV Sünching und der SV Wiesent bestreiten am Samstag um 14 Uhr auf dem Sportplatz in Sünching noch ein Nachholspiel. Alle anderen Mannschaften der Kreisliga 1 befinden sich bereits in der Winterpause.