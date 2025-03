„Überhaupt nichts zugelassen“ – Burggen/Bernbeuren startet mit souveränem Erfolg

Der TSV Burggen/Bernbeuren startet mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Penzing in die Rückrunde und hält den Anschluss an die Tabellenspitze.

Der Zweikampf an der Tabellenspitze der Kreisklasse 4 geht auch zum Start ins Fußballjahr 2025 weiter. Sowohl Spitzenreiter SV Fuchstal, der gegen Finning zuhause mit 2:1 gewann, als auch der Tabellenzweite TSV Burggen/Bernbeuren gaben sich im ersten Spiel nach der Winterpause keine Blöße. Der TSV setzte sich vor heimischer Kulisse gegen den abstiegsbedrohten FC Penzing mit 2:0 (1:0) durch.

„Die Jungs haben es nach der schwierigen Vorbereitung mit nur zwei Testspielen sehr gut gemacht“, so Trainer Daniel Hindelang, der am Auftreten seiner Elf wenig auszusetzen hatte. „Wir haben überhaupt nichts zugelassen“, lobte er die stabile Defensive, die den Gästen komplett den Wind aus den Segeln nahm. Auf der anderen Seite war die TSV-Offensive dagegen deutlich gefährlicher, wobei es noch ein wenig an der Zielgenauigkeit fehlte. „Die Chancenverwertung hätte etwas besser sein können“, räumte Hindelang ein.