Überharte Strafe für Demircan und Ratingen 04/19 vor Cronenberg-Spiel

Emre Demircan würde für vier Spiele gesperrt. – Foto: Achim Blazy

Die Rote Karte, die Emre Demircan im Heimspiel von Oberligist Ratingen 04/19 gegen den MSV Düsseldorf (2:1) erhalten hatte, schien bereits in der Szene sehr hart – die Bewertung, die Schiedsrichter Stefan van Wickeren dazu aber im Spielbericht eintrug, ist überhart und hat unverhältnismäßige Konsequenzen: Wegen „groben Foulspiels“ wurde Demircan für vier Spiele gesperrt.

Der mit dem siebenfachen Torschützen Tom Hirsch beste Scorer des Teams fehlt damit nicht nur im Spiel am Sonntag beim Cronenberger SC (15 Uhr), sondern verpasst auch die folgenden Partien gegen den SV Sonsbeck am Mittwochabend, bei der SpVg Schonnebeck am Sonntag darauf und das Heimspiel gegen den FSV Duisburg eine Woche später. Passiert war im Spiel gegen den MSV dies: Demircan ging im Mittelfeld mit gestrecktem Bein zum Ball, von seitlich hinten spritzte aber King Samuel Manu dazwischen, den Demircan gar nicht kommen sehen konnte und den ehemaligen Ratinger Jugendspieler deshalb am Knöchel traf. Schiedsrichter van Wickeren zog in der 40. Minute die erste Karte des Spiels – glatt Rot. „Ich treffe ihn. Das war eine blöde Situation – wenn ich zuerst am Ball bin, trifft er mich voll“, erklärte Demircan später unserer Redaktion. Mit vier Spielen Sperre dafür dürfte er zu diesem Zeitpunkt sicher nicht gerechnet haben. Die Länge der Sperre ist nicht nur aufgrund der Aktion an sich überzogen – Manu konnte übrigens nach Behandlung bis zum Ende durchspielen –, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass Demircan alles andere als ein Wiederholungstäter wäre. Der 25-Jährige ist ein Filigrantechniker und hatte in seiner gesamten Seniorenkarriere zuvor erst zwei Platzverweise erhalten: Am 25. Oktober 2020 wegen Meckerns im Spiel von 04/19 beim 1. FC Monheim in Form einer Roten Karte und am 10. Oktober 2021 im Spiel gegen den SC West, als er erneut wegen einer Unmutsbekundung bereits auf der Auswechselbank Gelb-Rot bekam. Sein Trainer Martin Hasenpflug muss nun auf seinen wichtigsten Spieler verzichten: Auf der Position der Zehn im offensiven Mittelfeld ist Demircan gesetzt, er besticht nicht nur durch seine Abschlussstärke aus dem Spiel heraus und bei Standards, sondern auch durch seine Dribbelkunst, Übersicht und einer aufgrund der eher schmächtigen Statur bei 1,76 Metern Köpergröße erstaunliche Kopfballstärke. In den vergangenen sechs Spielen, in denen er im Kader stand, war Demircan jeweils an einem Treffer direkt beteiligt. „Das ist natürlich ärgerlich“, sagt Hasenpflug, der die Länge der Sperre „total übertrieben“ findet: „Emre hat King getroffen, das streitet auch keiner ab. Aber wenn das der Maßstab ist, gibtes acht Rote Karten pro Spiel. Es war keine Absicht, er sieht den Gegenspieler nicht und trifft auch den Ball. Und dafür dann einen Spieler, der diese Saison noch keinen Platzverweis hatte, so lange zu sperren ist übertrieben.“