Übergriffe überschatten Hallenturnier: "Grenzen überschritten" Hallenturnier der KSG Berkau +++ Verbale und körperliche Angriff auf Schiedsrichter

Eigentlich sollte das Hallenturnier der KSG Berkau ein Highlight des Winters sein. Doch der Budenzauber in Bismark wurde am vergangenen Sonnabend von unschönen Szenen überschattet. Einige Spieler hätten sich "komplett daneben" benommen und "griffen sowohl verbal und später auch durch Schubsen die Schiedsrichter an", berichtet die Volksstimme.

Der SV Brunau - einer der Teilnehmer des Turniers, dessen Spieler nicht involviert waren - distanzierte sich klar von den Geschehnissen. "Bei allen Emotionen, die der Sport mit sich bringt, wurden hier Grenzen überschritten", schrieb der Verein in einer Instagram-Story und betonte: "Nichts rechtfertigt das verbale und körperliche Vorgehen einiger Akteure."

Zumal die Zahl der Referees in Sachsen-Anhalt sowieso schon stark rückläufig ist. "Gerade in Zeiten, in denen es allgemein schon einen Schiedsrichtermangel auf Kreisebene gibt, sollte man dankbar für jeden einzelnen sein, der es macht", erklärte der SVB und rief zum Zusammenhalt auf: "Am Ende geht es nur miteinander, wenn wir alle gemeinsam weiter diesem Sport nachgehen wollen."

Sportlich behielt am Ende der Kreisoberliga SV Grieben nach einem 5:0-Finalerfolg über Schwalbe Schwiesau die Oberhand. Den dritten Platz belegte Gastgeber KSG Berkau - auch wenn die Platzierung letztlich im Hintergrund stand.