Übergabe Spendencheck

Am Mittwoch überreichte Dominik Kosel stellvertretend für den LSV Neustadt/ Spree die Spende in Höhe von 750€ vom Sommertrainingscamp der Kinder an die „Dixie-Dörner-Stiftung“ vertreten durch Ralf Minge.

Es war eine tolle Woche, die allen viel Spaß gemacht hat! Wir bedanken uns bei allen Beteiligten und freuen uns auf die nächsten Trainingslager.