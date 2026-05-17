Übergabe der Förderbescheide

Am vergangenen Samstag übergab Jacqueline Bernhardt, Ministerin für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz, die Förderbescheide über 90.000,00 € feierlich an Maik Kaiser, den Vorsitzenden des VfB Goldenstädt. Die Fördermittel sind für die Anschaffung einer neuen automatischen Beregnungsanlage sowie den Neubau einer Tribüne bestimmt.

Diese Unterstützung wurde durch den Bürgerfonds Mecklenburg-Vorpommern ermöglicht, der über das Sozialministerium Mecklenburg-Vorpommern und das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) bereitgestellt wird. Der Bürgerfonds verfolgt das Ziel, gemeinnützige Projekte und Vereine gezielt zu fördern, um das Ehrenamt zu stärken und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Region nachhaltig zu verbessern.

Mit dieser Förderung wird dem VfB Goldenstädt eine wichtige infrastrukturelle Verbesserung ermöglicht, die nicht nur den Verein selbst, sondern auch seine Mitglieder und Besucher profitieren lässt.