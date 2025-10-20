Überforderter Tabellenführer verliert klar gegen Antdorf

Fußball Saison 2025/26 Kreisklasse Der ddreifache Torschütze Denny Krämer (in Weiß) von der SG Antdorf/Iffeldorf im Zweikampf mit Alexander Schappele vom SV Raisting II am 19. Oktober 2025 – Foto: Oliver Rabuser

SV Raisting II wird bei Antdorf/Iffeldorf in der Kreisklasse 3 mit 0:5 abgewatscht. Die Spielgemeinschaft überrascht beim deutlichen Sieg.

Als hätte es die vergangenen Wochen mit teilweise schlechten Vorstellungen und ernüchternden Resultaten nicht gegeben. Nur drei Tage nach der 0:3-Blamage gegen Uffing trat die SG Antdorf/Iffeldorf in der Kreisklasse 3 urplötzlich wie ein Spitzenteam auf. Sie sezierte den diesmal heillos überforderten Tabellenführer SV Raisting II und gewann deutlich mit 5:0 (2:0). Entsprechend unterschiedlich war die Gemütslage auf beiden Seiten. SVR-Coach Roland Perchtold wäre am liebsten direkt in sein Auto gestiegen und weggefahren. Sein Statement war kurz: „Die SG war giftiger, wir aber haben die Zweikämpfe nicht angenommen und alles vermissen lassen, was wir uns vorgenommen hatten.“ Zur zweiten Hälfte versuchte er es mit einigen Umstellungen. „Aber es war wurscht, wir hätten noch drei Stunden spielen können.“

Gestern, 14:00 Uhr SG ASV Antdorf / Iffeldorf SG ASV Antdorf SV Raisting SV Raisting II 5 0 Bei Hannes Huber glätteten sich indessen die Sorgenfalten nach den jüngsten Ereignissen. Zeitweise saß der SG-Coach entspannt auf einem Klappstuhl neben der Spielerbank. Was wäre wohl passiert, wäre auch diese Partie missraten? Zeit für Training nach der Pleite gegen Uffing war keine. So beschränkte sich Huber darauf, an die Ehre der Spieler zu appellieren.. Dabei scheint er den richtigen Ton getroffen zu haben. Die SG trat wie verwandelt auf, zeigte Gier nach Zweikämpfen und eine enorme Spielfreude.