Überforderter Tabellenführer verliert klar gegen Antdorf

SV Raisting II wird bei Antdorf/Iffeldorf in der Kreisklasse 3 mit 0:5 abgewatscht. Die Spielgemeinschaft überrascht beim deutlichen Sieg.
Als hätte es die vergangenen Wochen mit teilweise schlechten Vorstellungen und ernüchternden Resultaten nicht gegeben. Nur drei Tage nach der 0:3-Blamage gegen Uffing trat die SG Antdorf/Iffeldorf in der Kreisklasse 3 urplötzlich wie ein Spitzenteam auf. Sie sezierte den diesmal heillos überforderten Tabellenführer SV Raisting II und gewann deutlich mit 5:0 (2:0).
Entsprechend unterschiedlich war die Gemütslage auf beiden Seiten. SVR-Coach Roland Perchtold wäre am liebsten direkt in sein Auto gestiegen und weggefahren. Sein Statement war kurz: „Die SG war giftiger, wir aber haben die Zweikämpfe nicht angenommen und alles vermissen lassen, was wir uns vorgenommen hatten.“ Zur zweiten Hälfte versuchte er es mit einigen Umstellungen. „Aber es war wurscht, wir hätten noch drei Stunden spielen können.“
Bei Hannes Huber glätteten sich indessen die Sorgenfalten nach den jüngsten Ereignissen. Zeitweise saß der SG-Coach entspannt auf einem Klappstuhl neben der Spielerbank. Was wäre wohl passiert, wäre auch diese Partie missraten? Zeit für Training nach der Pleite gegen Uffing war keine. So beschränkte sich Huber darauf, an die Ehre der Spieler zu appellieren.. Dabei scheint er den richtigen Ton getroffen zu haben. Die SG trat wie verwandelt auf, zeigte Gier nach Zweikämpfen und eine enorme Spielfreude.
Belebend war die Rückkehr von Christos Tsigouriotis. Der leitete mit einem Steckpass den Führungstreffer von Denny Krämer ein (18.). Noch stärker war Tsigouriotis‘ Abschluss beim 2:0. Zunächst überlupfte er SVR-Keeper Harald Killimann, ehe er die Kugel artistisch gegen zwei Abwehrspieler über die Linie drückte (36.). Auf Gästeseite blieb es über die gesamten 90 Minuten bei einem gefälligen Kopfball von Florian Thaler und einem gefährlichen Freistoß von Pascal July. Ein Pfostenschuss von Sabir Neziri rundete den gelungenen ersten Abschnitt für die Hausherren ab.
Auch der zweite Abschnitt hatte auf Seiten der SG noch einige Schmankerln zu bieten. Nach starker Balleroberung und Vorarbeit von Max Panholzer und Tsigouriotis hämmerte Krämer den Ball mit einem Vollspannstoß zum 3:0 in die Maschen (62.). Mit seinem dritten Treffer erhöhte Krämer auf 4:0, den letzten SG-Treffer erzielte Dennis Michels. Jetzt gilt es, diese Leistung am kommenden Donnerstag im Nachholspiel gegen Bichl zu bestätigen. Und für die Raistinger ist Wiedergutmachung am nächsten Spieltag im Derby gegen Wielenbach/Pähl fast schon zwingend.