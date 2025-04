Überflügelt der SVW jetzt den Spitzenreiter?

Finsing empfängt Walpertskirchen zum Gipfeltreffen der beiden Topteams

Ein spannendes Saisonfinale kündigt sich in der Kreisliga an. Sowohl an der Tabellenspitze als auch im Keller sind die Teams immer enger zusammengerückt.

Zum Gipfeltreffen empfängt der FC Finsing, seit einigen Wochen schon Tabellenführer, den SV Walpertskirchen, der inzwischen nach Punkten aufschließen konnte. FCF-Trainer Thomas Bonnet: „Wir freuen uns auf dieses Duell, auch wenn unsere Ungeschlagen-Serie nach 13 Spielen gerissen ist. Wäre diese Niederlage in Palzing nicht passiert, dann wäre tatsächlich die letzte im Hinspiel in Walpertskirchen gewesen, aber die war mit 0:4 auch schmerzlich. Da kann meine Mannschaft gleich noch was gutmachen, und das traue ich ihr auch zu.“

Kutschera gibt Trainer-Einstand

Sein Kollege Josef Heilmeier, ist „diesmal etwas vorsichtiger, nachdem ich in personeller Hinsicht zuletzt so euphorisch war und dann vier Mann kurzfristig ausgefallen sind“. Zuversichtlich ist er dennoch, „denn zumindest die Magen-Darm-Geplagten sind wieder fit“. Bei einigen „Viel-Spielern machen sich die Belastungen durch die zuletzt sehr harten Böden bemerkbar, und da mussten wir das Training dosieren“. Sicher nicht dabei sind der schon länger angeschlagene Philipp Weber, der privat verhinderte Tom Hötscher, und für Julian Jaros ist nach einer Trainingsverletzung die Saison beendet. Heilmeier: „Finsing ist zuhause eine absolute Macht, aber wenn wir unsere Topleistung bringen können, traue ich uns schon was zu.“

Mit Alexander Kutschera als neuem Trainer geht es für den TSV Wartenberg zum TSV Eching. Von 2011 bis 2017 war der „Kutsche“, wie ihn Fußballchef Ernst Halir nennt, schon Trainer an der Strogen. Kutschera: „So kenne ich einige der Älteren aus der Zeit, als sie noch jung waren.“ Er weiß: „Spiele wie in Eching und anschließend zuhause gegen Moosinning, da sollten wir dafür sorgen können, dass es nicht unnötig eng wird.“ Dass Eching viel stärker auftritt als noch in der Vorrunde, sei ihm bekannt.

Manuel Gröber, Spielertrainer des FC Moosinning 2, stellt vor der Partie gegen das abgeschlagene Schlusslicht Vötting klar: „Es gibt nicht viel zu reden angesichts unserer Tabellensituation und einem Gegner, gegen den ein Sieg einfach Pflicht ist.“ Bei den vier Niederlagen zuletzt kamen die Gegner allesamt aus den Top Fünf.

„Mit der Leistung vom letzten Mal kriegen wir diesmal ordentlich was auf die Mütze.“ Gianfranco Soave, Trainer des FC Lengdorf, mahnt eindringlich vor dem SC Kirchdorf rückblickend auf das magere 1:1 gegen Nandlstadt. Bastian Fischer musste im Abschlusstraining aussetzen. Wenn’s bei ihm geht, wäre der Kader komplett. Soave: „Im Kirchdorfer Kessel ist es immer eine Freude zu spielen, der Gegner ist aber brutal heimstark.“

Beim FC Eitting ist die Personallage auch vor dem Gastspiel beim SV Kranzberg unverändert angespannt. „Wir haben jetzt fünf Spiele nicht mehr gewonnen, obwohl die Leistungen größtenteils in Ordnung waren“, blickt Spielertrainer Andy Kostorz auf zwei Remis und drei Niederlagen zurück. „Auch diesmal wird es hauptsächlich das Dutzend richten müssen, das konstant im Training war“, berichtet er vor dem Wiedersehen mit seinen früheren Hallbergmooser Mitspielern Hammerl, Edlböck und Gundel.