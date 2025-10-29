Überblick Verbandsliga Ost: 14. Spieltag

Es geht wieder aufwärts! Der MTV Dänischenhagen hat seine kurze Schwächeperiode abgelegt. Nach den beiden klaren Niederlagen gegen die Ortsnachbarn im Kieler Norden, Wiker SV (1:4) und TSV Altenholz (0:5), gab es die richtigen Analysen beim Trainerteam um Henning Bolz, sodass in den letzten drei Spielen sieben Punkte eingesammelt werden konnten. Mit dem klaren 3:0-Erfolg gegen den TSV Flintbek verfestigte der erfahrene MTV, der in dieser Spielzeit einen Schluck Verjüngungstrunk zu sich genommen hat, mit 20 Punkten seine Position im oberen Mittelfeld der Verbandsliga Ost.

„Es war erst einmal wichtig, dass wir die Druckphasen von Flintbek gut überstanden haben – jeweils am Anfang der Halbzeiten“, erklärte Henning Bolz. Dänischenhagens Sportlehrer führte weiter aus, dass das Endergebnis zwar zu hoch ausgefallen sei, aber wiederum nicht, da die Gastgeber aus ihrer Überzahl nach etwas mehr als einer Stunde und einigen Chancen nicht mehr Ertrag generierten.

Frühe MTV-Führung durch Stephan Wendt

Das frühe 1:0 durch das vierte Saisontor von Stephan Wendt in einer der Flintbeker Druckphasen tat dem MTV-Spiel gut. Philip Albers legte nach 21 Minuten mit seinem fünften Saisontor zum 2:0 nach. Bis zur Pause begegneten sich beide neutralisierenden Teams dann auf Augenhöhe.

Philip Albers macht den Sack zu

Nach dem Wiederanpfiff drängte Flintbek auf den Anschluss und hätte das Spiel mit einer Großchance noch einmal spannend machen können. Doch der Schuss geriet deutlich zu hoch – „ein Fieldgoal“, wie Bolz schmunzelnd bemerkte. Für die Mannschaft, die über die gesamte Spielzeit versuchte, spielerische Lösungen zu finden, wurde der Fehlschuss zum Bumerang. Im Gegenzug stellte Philip Albers mit seinem zweiten Tor auf 3:0. Der Sack war spätestens mit der Gelb-Roten Karte für die Flintbeker zu.

„Ich bin erst mal soweit zufrieden. Wir haben gut Fußball gespielt, haben gut verteidigt – gemeinsam. Aber ja, wenn wir nicht so glücklich zu glücklichen Zeitpunkten die Tore machen, kann es auch ganz anders ausgehen“, malte Henning Bolz den Teufel an die Wand. In diesem Fall wäre der TSV Flintbek vor dem MTV in der Tabelle gewesen.

MTV Dänischenhagen: Deblitz – Buck, Thore Ceynowa, Lennart Ross (24. Schulz), Benninghoff (34. Schweimer) – Kloss, Malte Ceynowa – Albers (72. Sievers), Rosenbaum (57. Petersen), Stephan Wendt – Schliesky (67. Feuerherm).

Trainer: Henning Bolz.

TSV Flintbek: Preuß – Roempke, Hübner, Rehder, Kock (72. Schiefelbein), Rober (55. Wischnewski), Tietgen (77. Schulz), Pries (66. Düzgün), Todic, Torben Frahm, Buessau (77. Ferhat).

Trainer: Matthias Liebal.

SR: Justin Fedde (SV Hochdonn).

Ass.: Nico Strauch, Robin Hertel.

Z.: 35.

Gelb-Rote Karte: TSV Flintbek (62.).

Tore: 1:0 Stephan Wendt (8.), 2:0 Philip Albers (21.), 3:0 Philip Albers (56.).

SVG Pönitz – SpVg Eidertal/M. II 5:3 (4:0)

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr SVG Pönitz Pönitz SpVg Eidertal Molfsee Eid. Molfsee II 5 3 Abpfiff SVG Pönitz: Maghon – Wagner (77. Ramm), Scholz, Evan Keinz, Evers (77. Ebeling) – Lennart Balzereit, Potuzak, Herzog, Valo (62. Kleinewächter) – Kevin Keinz, Henkel (84. Staege).

Trainer: Christian Born.

SpVg Eidertal Molfsee II: Leiß – Sommermeyer (67. Schwaßmann), Blümke, Dehner, Walter, Siedschlag, Ziesecke, de Mooy, Wolf, Smit, Langkowski (67. k. A.).

Trainer: Chris Foley.

SR: Johannes Fritze (Eutin 08).

Ass.: Dennis Knoop, Christian Schmidt.

Z.: 70.

„Eine ganz, ganz bittere Niederlage im Kampf um die Nichtabstiegsplätze“, zeigte die Mannschaft von Christian Ippig ein sehr gutes Spiel im ersten Abschnitt. Das torlose Unentschieden zur Halbzeit war ein Verdienst konzentrierter Defensivarbeit auf beiden Seiten.

Starke erste Halbzeit – dann der Einbruch

„Wir sind dann einfach nicht wach“, wurden die Gäste in der zweiten Halbzeit kalt erwischt und schnell aus allen schönen Träumen gerissen. Innerhalb von zehn Minuten machten die Gastgeber mit der 3:0-Vorentscheidung ihren Sieg klar. Da machte sich in der Defensive auch das Fehlen von Maximilian Bohrmann, der Leistungsträger fällt mit Bänderriss aus, bemerkbar.