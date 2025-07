Überblick über den ersten Spieltag der Kreisliga - Staffel A

Der Bezirksliga-Absteiger SV Eintracht Neuenkirchen erwartet den von Coach Sven Rode in der dritten Saison Spielzeit trainierten TUS Bad Essen zum schweren Saisonauftakt.

Fupa berichtet über den Spielverlauf im Liveticker. Der sich in der Vorbereitungsspielen stark aufspielende Aufsteiger SSC Dodesheide II mit dem Trainerteam Andre Bormann/Patrick Ahaus will sich die ersten Punkte in der neuen Saison gegen die Spvg Fürstenau sichern. Am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr (im Fupa-Liveticker) steigt auch der Bezirksliga-Absteiger TSV Wallenhorst wieder ins Spielgeschehen ein und will im Kampf um die Rückkehr in die Bezirksliga den ersten Sieg gegen die von Wiho Heimbach bereits im sechsten Jahr in Folge trainierte SG Ostercappeln sichern. Am Sonntag muß der Kreisliga-Aufsteiger TUS Haste zum schweren Auftaktspiel beim von Jens Thölenjohann trainierten und hoch gehandelten BW Merzen antreten. Trainer Benjamin Kühn erwartet in seiner dritten Spielzeit beim ambitionierten SC Rieste zum schweren Auftaktspiel das Bezirksliga-Reserveteam von BW Hollage II.