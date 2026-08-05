 2026-08-04T13:27:00.809Z

Testspiel

Überblick: So liefen die Testspiele am Mittwoch

Testspiele im Überblick

von ser · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Olaf Kapell

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.

Dienstag, 04. August 2026

SG Großziethen – VfB Concordia Britz 1916 0:2
Tore: 0:1 (22.), 0:2 (55.)

VfB Fortuna Biesdorf – BSV Eintracht Mahlsdorf II 2:3
Tore: 0:1 (31.), 0:2 Marc Michas (34.), 1:2 Justin Felgentreff (37.), 1:3 Marc Michas (42.), 2:3 Enis Hot (53. Foulelfmeter)

Birkenwerder BC 1908 – SV BW Hohen Neuendorf II 2:2

Weißenseer FC – FC Liria 1985 Berlin 3:2
Tore: 1:0 Lukas Jung (16.), 2:0 Lukas Jung (19.), 2:1 Mario Kurti (23.), 3:1 Paul Luca Seelig (54.), 3:2 Mario Kurti (55.)

SV Grün-Weiß Brieselang – FSV Spandauer Kickers 2:1
Tore: , 1:1 Finn Walter (35.), 2:1 (51.)

Adlershofer BC 08 – VSG Altglienicke II 1:3

TuS 1896 Sachsenhausen – BFC Meteor 06 3:3

BSV Eintracht Mahlsdorf III – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 2:3

SV Buchholz – SV Karow 96 0:2

1. FC Lübars 1962 II – BSC Rehberge 1945 II 1:1

FCK Frohnau 1975 II – FSV Fortuna Pankow 46 II 0:4

FV Wannsee II – SG Eintracht 90 Babelsberg 4:2

SC Gatow – SSC Teutonia II 5:1
Tore: 1:0 Karim Zagmouz (17.), 2:0 Thorbjörn Teschendorf (18.), 3:0 Karim Zagmouz (28.), 4:0 Serdar Alemdar (42.), 5:0 Thorbjörn Teschendorf (45.+1), 5:1 (88.)

Mittwoch

SV Germania 90 Schöneiche – BFC Dynamo U19 1:1

BSG Stahl Brandenburg – Berliner AK U19 1:3

SV Frankonia Wernsdorf 1919 – Köpenicker FC 3:0

VfB Einheit zu Pankow 1893 – Wittenauer SC Concordia 2:3

FC Polonia Berlin – SC Borsigwalde 1910 Berlin 1:3

Berlin Türkspor – FSV Union Fürstenwalde 5:1

FC Stern Marienfelde 1912 – S.D. Croatia Berlin 1:1

FC Internationale Berlin – FSV Berolina Stralau 1901 5:0

BSV Dersim 1993 – 1. FC Wilmersdorf 1:1

SC Charlottenburg II – FC Hertha 03 Zehlendorf III 1:4

FC Concordia Wilhelmsruh 1895 II – TSV Lichtenberg II 1:1

SSC Teutonia II – SG Rot-Weiß Groß Glienicke 2:0

Friedrichshagener SV 1912 Frauen – 1. FFC Turbine Potsdam Frauen II 1:8

BFC Alemannia 1890 – SG Grün-Weiß Bärenklau 4:3

SC Staaken – VfB Hermsdorf Berlin 3:0

Sport-Union Berlin – SSC Teutonia 2:7

SC Staaken II – FSV Spandauer Kickers II 2:1

1. FC Wacker 1921 Lankwitz – SC Lankwitz 2:4

NFC Rot-Weiß 1932 – SV BW Berolina Mitte 49 II 7:5

TSV Rudow Berlin III – SV Stern Britz 1889 II 1:0

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