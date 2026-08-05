Überblick: So liefen die Testspiele am Mittwoch

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.
SG Großziethen – VfB Concordia Britz 1916 0:2
Tore: 0:1 (22.), 0:2 (55.)
VfB Fortuna Biesdorf – BSV Eintracht Mahlsdorf II 2:3
Tore: 0:1 (31.), 0:2 Marc Michas (34.), 1:2 Justin Felgentreff (37.), 1:3 Marc Michas (42.), 2:3 Enis Hot (53. Foulelfmeter)
SV Germania 90 Schöneiche – BFC Dynamo U19 1:1
BSG Stahl Brandenburg – Berliner AK U19 1:3
SV Frankonia Wernsdorf 1919 – Köpenicker FC 3:0
VfB Einheit zu Pankow 1893 – Wittenauer SC Concordia 2:3
FC Polonia Berlin – SC Borsigwalde 1910 Berlin 1:3
Berlin Türkspor – FSV Union Fürstenwalde 5:1
FC Stern Marienfelde 1912 – S.D. Croatia Berlin 1:1
FC Internationale Berlin – FSV Berolina Stralau 1901 5:0
BSV Dersim 1993 – 1. FC Wilmersdorf 1:1
SC Charlottenburg II – FC Hertha 03 Zehlendorf III 1:4
FC Concordia Wilhelmsruh 1895 II – TSV Lichtenberg II 1:1
SSC Teutonia II – SG Rot-Weiß Groß Glienicke 2:0
Friedrichshagener SV 1912 Frauen – 1. FFC Turbine Potsdam Frauen II 1:8
BFC Alemannia 1890 – SG Grün-Weiß Bärenklau 4:3
SC Staaken – VfB Hermsdorf Berlin 3:0
Sport-Union Berlin – SSC Teutonia 2:7
SC Staaken II – FSV Spandauer Kickers II 2:1
1. FC Wacker 1921 Lankwitz – SC Lankwitz 2:4
NFC Rot-Weiß 1932 – SV BW Berolina Mitte 49 II 7:5
TSV Rudow Berlin III – SV Stern Britz 1889 II 1:0
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