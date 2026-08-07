Überblick: So liefen die Testspiele am Freitag

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.
SG Großziethen – VfB Concordia Britz 1916 0:2
Tore: 0:1 (22.), 0:2 (55.)
VfB Fortuna Biesdorf – BSV Eintracht Mahlsdorf II 2:3
Tore: 0:1 (31.), 0:2 Marc Michas (34.), 1:2 Justin Felgentreff (37.), 1:3 Marc Michas (42.), 2:3 Enis Hot (53. Foulelfmeter)
SV Germania 90 Schöneiche – BFC Dynamo U19 1:1
BSG Stahl Brandenburg – Berliner AK U19 1:3
SV Frankonia Wernsdorf 1919 – Köpenicker FC 3:0
VfB Einheit zu Pankow 1893 – Wittenauer SC Concordia 2:3
FC Polonia Berlin – SC Borsigwalde 1910 Berlin 1:3
Berlin Türkspor – FSV Union Fürstenwalde 5:1
FC Stern Marienfelde 1912 – S.D. Croatia Berlin 1:1
FC Internationale Berlin – FSV Berolina Stralau 1901 5:0
BSV Dersim 1993 – 1. FC Wilmersdorf 1:1
SC Charlottenburg II – FC Hertha 03 Zehlendorf III 1:4
FC Concordia Wilhelmsruh 1895 II – TSV Lichtenberg II 1:1
SSC Teutonia II – SG Rot-Weiß Groß Glienicke 2:0
Friedrichshagener SV 1912 Frauen – 1. FFC Turbine Potsdam Frauen II 1:8
BFC Alemannia 1890 – SG Grün-Weiß Bärenklau 4:3
SC Staaken – VfB Hermsdorf Berlin 3:0
Sport-Union Berlin – SSC Teutonia 2:7
SC Staaken II – FSV Spandauer Kickers II 2:1
1. FC Wacker 1921 Lankwitz – SC Lankwitz 2:4
NFC Rot-Weiß 1932 – SV BW Berolina Mitte 49 II 7:5
TSV Rudow Berlin III – SV Stern Britz 1889 II 1:0
SV 1920 Zehdenick – SV BW Hohen Neuendorf 1:2
Tore: 1:0 Kingsley Eyam Ogar (65.), 1:1 Leon Draski (74.), 1:2 Mika Strobel (85.)
SC Union 06 – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 7:2
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – BSC Fortuna Glienicke 6:0
Türkiyemspor Berlin Frauen – SFC Stern 1900 Frauen 1:1
Tore: 1:0 Karla Wiegmann (37.), 1:1 Lena Hegnal (90. Foulelfmeter)
BSV Hürtürkel – SC Berliner Amateure 5:4
Tore: 0:1 Victor Stenz (5.), 1:1 (7.), 1:2 Victor Stenz (9.), 2:2 (45.), 2:3 Adam Renger (47.), 3:3 Ömer-Faruk Oers (53.), 4:3 Ömer-Faruk Oers (59.), 4:4 Victor Stenz (69.), 5:4 Prince Aboagye (90.)
FCK Frohnau 1975 II – Frohnauer SC 1946 II 3:6
VfB Berlin 1911 – SFC Friedrichshain abg.
FV Wannsee – 1. FC Schöneberg 1913 0:4
Lichtenrader BC 1925 – TSV Rudow Berlin 3:1
1.FC PV Nord II – VfB Hermsdorf Berlin III 5:5
VfB Fortuna Biesdorf III – BSC Marzahn 2:0
Tore: 1:0 (76.), 2:0 (82.)
FC Treptow – FC Treptow III 2:6
Tore: 1:0 (1.), 1:1 (7.), 1:2 (10.), 1:3 (33. Foulelfmeter), 1:4 (44.), 1:5 (47.), 2:5 Richard Samuel Umoffia (63.), 2:6 (86. Foulelfmeter)
BSC Rehberge 1945 – SV BW Berolina Mitte 49 4:3
Berliner SV 92 – SV Empor Berlin 1:1
Tore: 0:1 Paul Hebestreit (33.), 1:1 Bruno Ebert (90.)
VfB Sperber Neukölln 1912 II – NFC Rot-Weiß 1932 II 2:3
FV BW Spandau 03 – SV Germania 90 Berge 4:4
Tore: 1:0 Eniz Haciensarioglu (2.), 2:0 Eniz Haciensarioglu (24.), 3:1 Niko Appel (48.), 4:2 Ayham Alselwi (54.)
BSC Eintracht Südring – Rosenthal FC II 3:3
SV Bau-Union Berlin – FSV Hansa 07 II 4:3
FC Strausberg – Köpenicker FC 2:4
BSV Heinersdorf – SG Union 1919 Klosterfelde II 1:6
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – TSV Mariendorf 1897 1:5
FSV Fortuna Pankow 46 – Borussia Pankow 1960 3:4
Tore: 1:0 (6. Eigentor), 1:1 Mitja Giering (19.), 2:1 (25.), 3:1 (35.), 3:2 Calvin Kreft (55.), 3:3 Luca Marienburg (68.), 3:4 Amirhossein Karimi Sakrabad (85.)
1. Eintracht Spandau – SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 III 8:3
SSC Südwest 1947 – BFC Alemannia 1890 II 8:0
VfB Sperber Neukölln 1912 – BFC Meteor 06 II abg.
SC Minerva 1893 Berlin III – BFC Meteor 06 III 2:3
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