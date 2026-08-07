Überblick: So liefen die Testspiele am Freitag

von ser · Gestern, 23:17 Uhr · 0 Leser

von ser · Gestern, 23:17 Uhr · 0 Leser

– Foto: Olaf Kapell

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.

Birkenwerder BC 1908 – SV BW Hohen Neuendorf II 2:2



Weißenseer FC – FC Liria 1985 Berlin 3:2

Tore: 1:0 Lukas Jung (16.), 2:0 Lukas Jung (19.), 2:1 Mario Kurti (23.), 3:1 Paul Luca Seelig (54.), 3:2 Mario Kurti (55.)





Mittwoch

SV Grün-Weiß Brieselang – FSV Spandauer Kickers 2:1Tore: , 1:1 Finn Walter (35.), 2:1 (51.)Adlershofer BC 08 – VSG Altglienicke II 1:3TuS 1896 Sachsenhausen – BFC Meteor 06 3:3BSV Eintracht Mahlsdorf III – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 2:3SV Buchholz – SV Karow 96 0:21. FC Lübars 1962 II – BSC Rehberge 1945 II 1:1FCK Frohnau 1975 II – FSV Fortuna Pankow 46 II 0:4FV Wannsee II – SG Eintracht 90 Babelsberg 4:2SC Gatow – SSC Teutonia II 5:1Tore: 1:0 Karim Zagmouz (17.), 2:0 Thorbjörn Teschendorf (18.), 3:0 Karim Zagmouz (28.), 4:0 Serdar Alemdar (42.), 5:0 Thorbjörn Teschendorf (45.+1), 5:1 (88.)

SV Germania 90 Schöneiche – BFC Dynamo U19 1:1



BSG Stahl Brandenburg – Berliner AK U19 1:3



SV Frankonia Wernsdorf 1919 – Köpenicker FC 3:0



VfB Einheit zu Pankow 1893 – Wittenauer SC Concordia 2:3



FC Polonia Berlin – SC Borsigwalde 1910 Berlin 1:3



Berlin Türkspor – FSV Union Fürstenwalde 5:1



FC Stern Marienfelde 1912 – S.D. Croatia Berlin 1:1



FC Internationale Berlin – FSV Berolina Stralau 1901 5:0



BSV Dersim 1993 – 1. FC Wilmersdorf 1:1



SC Charlottenburg II – FC Hertha 03 Zehlendorf III 1:4



FC Concordia Wilhelmsruh 1895 II – TSV Lichtenberg II 1:1



SSC Teutonia II – SG Rot-Weiß Groß Glienicke 2:0



Friedrichshagener SV 1912 Frauen – 1. FFC Turbine Potsdam Frauen II 1:8



BFC Alemannia 1890 – SG Grün-Weiß Bärenklau 4:3



SC Staaken – VfB Hermsdorf Berlin 3:0



Sport-Union Berlin – SSC Teutonia 2:7



SC Staaken II – FSV Spandauer Kickers II 2:1



1. FC Wacker 1921 Lankwitz – SC Lankwitz 2:4



NFC Rot-Weiß 1932 – SV BW Berolina Mitte 49 II 7:5



TSV Rudow Berlin III – SV Stern Britz 1889 II 1:0





Donnerstag, 06. August 2026

SV 1920 Zehdenick – SV BW Hohen Neuendorf 1:2

Tore: 1:0 Kingsley Eyam Ogar (65.), 1:1 Leon Draski (74.), 1:2 Mika Strobel (85.)



SC Union 06 – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 7:2



Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – BSC Fortuna Glienicke 6:0



Türkiyemspor Berlin Frauen – SFC Stern 1900 Frauen 1:1

Tore: 1:0 Karla Wiegmann (37.), 1:1 Lena Hegnal (90. Foulelfmeter)



BSV Hürtürkel – SC Berliner Amateure 5:4

Tore: 0:1 Victor Stenz (5.), 1:1 (7.), 1:2 Victor Stenz (9.), 2:2 (45.), 2:3 Adam Renger (47.), 3:3 Ömer-Faruk Oers (53.), 4:3 Ömer-Faruk Oers (59.), 4:4 Victor Stenz (69.), 5:4 Prince Aboagye (90.)



FCK Frohnau 1975 II – Frohnauer SC 1946 II 3:6



VfB Berlin 1911 – SFC Friedrichshain abg.



FV Wannsee – 1. FC Schöneberg 1913 0:4



Lichtenrader BC 1925 – TSV Rudow Berlin 3:1



1.FC PV Nord II – VfB Hermsdorf Berlin III 5:5



VfB Fortuna Biesdorf III – BSC Marzahn 2:0

Tore: 1:0 (76.), 2:0 (82.)



FC Treptow – FC Treptow III 2:6

Tore: 1:0 (1.), 1:1 (7.), 1:2 (10.), 1:3 (33. Foulelfmeter), 1:4 (44.), 1:5 (47.), 2:5 Richard Samuel Umoffia (63.), 2:6 (86. Foulelfmeter)



BSC Rehberge 1945 – SV BW Berolina Mitte 49 4:3



Berliner SV 92 – SV Empor Berlin 1:1

Tore: 0:1 Paul Hebestreit (33.), 1:1 Bruno Ebert (90.)



VfB Sperber Neukölln 1912 II – NFC Rot-Weiß 1932 II 2:3



FV BW Spandau 03 – SV Germania 90 Berge 4:4

Tore: 1:0 Eniz Haciensarioglu (2.), 2:0 Eniz Haciensarioglu (24.), 3:1 Niko Appel (48.), 4:2 Ayham Alselwi (54.)



BSC Eintracht Südring – Rosenthal FC II 3:3



SV Bau-Union Berlin – FSV Hansa 07 II 4:3

Freitag, 07. August 2026

FC Strausberg – Köpenicker FC 2:4



BSV Heinersdorf – SG Union 1919 Klosterfelde II 1:6



BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – TSV Mariendorf 1897 1:5



FSV Fortuna Pankow 46 – Borussia Pankow 1960 3:4

Tore: 1:0 (6. Eigentor), 1:1 Mitja Giering (19.), 2:1 (25.), 3:1 (35.), 3:2 Calvin Kreft (55.), 3:3 Luca Marienburg (68.), 3:4 Amirhossein Karimi Sakrabad (85.)



1. Eintracht Spandau – SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 III 8:3



SSC Südwest 1947 – BFC Alemannia 1890 II 8:0



VfB Sperber Neukölln 1912 – BFC Meteor 06 II abg.



SC Minerva 1893 Berlin III – BFC Meteor 06 III 2:3

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Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

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