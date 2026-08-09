 2026-08-06T13:32:42.897Z

Testspiel

Überblick: So lief das Testspiel-Wochenende in Berlin

Testspiele im Überblick

von ser · Gestern, 22:10 Uhr · 0 Leser
Archiv
Archiv – Foto: Johan Engelbrecht

Verlinkte Inhalte

LL Nord Brandenburg
Berlin-Liga
Landesliga Berlin - 2
BZL Berlin-Staffel 2
SV Falkensee

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.

Samstag, 08. August 2026

SG 47 Bruchmühle – SV Blau-Gelb Berlin 6:2
Tore: 0:1 (17.), 1:1 Devrig Hemberger (22.), 1:2 (34.), 2:2 Tobias Opitz (46.), 3:2 Devrig Hemberger (55.), 4:2 (70. Eigentor), 5:2 Devrig Hemberger (73.), 6:2 Niklas Hoffmann (87.)

VfB Fortuna Biesdorf III – SV Gartenstadt 71 1:1

BFC Dynamo U19 – TSG Einheit Bernau 4:1
Tore: keine Tore

Club-Italia Berlin AdW – CSV Afrisko 2:6

Eintracht Falkensee – SF Kladow II 3:1
Tore: 1:0 (25.), 2:0 (47.), 2:1 Jan Fabian (62. Handelfmeter), 3:1 (66.)

Nordberliner SC II – Wittenauer SC Concordia II 3:5

DJK Schwarz Weiß Neukölln – Delay Sports Berlin II 0:8

FC Internationale Berlin – Lichtenrader BC 1925 4:1

SG Grün-Weiss Baumschulenweg – SV Schönefeld 1995 1:3

SV Karow 96 – SG 47 Bruchmühle II 3:1

SV 1919 Woltersdorf – VfB Berlin 1911 II 5:1

TSV Rudow Berlin – Ludwigsfelder FC 1:1

Ajax Eichwalde 2000 – Friedrichshagener SV 1912 II 1:12

SpVgg Raddusch 1924 – BW Friedrichshain 4:3
Tore: 1:0 Benjamin Eckner (25.), 2:0 Benjamin Eckner (56.), 2:1 (69. Foulelfmeter), 2:2 (73.), 3:2 Benjamin Eckner (86.), 3:3 (87.), 4:3 Benjamin Eckner (90.)

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – BFC Südring Amed 0:1

SC Staaken – 1. FC Neubrandenburg 04 4:0

TSV Lichtenberg II – SV Bosna Berlin 94 II 0:5

SV Empor Berlin III – SV Buchholz II 6:2

1.FC PV Nord II – Berlin Lions FC II 6:0

FV Wannsee II – SC Berliner Amateure III 6:0

JFC Berlin – BSV Victoria 90 Friedrichshain 8:1

Berlin Lions FC – SV Deportivo Latino Berlin 1:1

SV Falkensee-Finkenkrug – Delay Sports Berlin 1:5
Tore: 0:1 Pascal Brossmann (8.), 0:2 Azim Karaca (32.), 0:3 Can Cakin (42.), 0:4 Alper Aksoy (45.+3), 0:5 Sky Vincent Tloczynski (63.), 1:5 (88.)

SpG Biesenthal/Melchow-Grüntal – FC Nordost Berlin 5:4

Weißenseer FC – FC Viktoria 1889 Berlin 1:7
Tore: 0:1 Nicolas Tomerius (7.), 0:2 Nicolas Tomerius (8.), 1:2 Fabian Knelke (33.), 1:3 Nicolas Tomerius (39.), 1:4 Boris Kamdem (43.), 1:5 Boris Kamdem (45.), 1:6 Boris Kamdem (52.), 1:7 Boris Kamdem (57.)
Besondere Vorkommnisse: Boris Kamdem (FC Viktoria 1889 Berlin) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Nico Neidhardt (83.).

BSG Stahl Brandenburg – SC Charlottenburg 0:2

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – Frohnauer SC 1946 4:1

VSG Altglienicke II – SV BW Hohen Neuendorf 2:1
Tore: 0:1 Justus Hoffmann (14.), 1:1 (35.), 2:1 Emir Bakal (40.)

FSV Creuzburg – SSV Köpenick-Oberspree 0:6
Tore: 0:1 Edwin Arne Karsten (7.), 0:2 David Dexter Regnault (19.), 0:3 Nils Meier (21.), 0:4 Dennis Kiencke (30.), 0:5 Lucas Mike Hiller (79.), 0:6 Maximilian Sawade (81.)

SG Schulzendorf 1931 – Sportfreunde Johannisthal 3:2

Adlershofer BC 08 II – TSV Eiche Köpenick 1:2

FC Viktoria 1889 Berlin II – FC Hertha 03 Zehlendorf U19 2:4

Sonntag, 09. August 2026

VfB Hermsdorf Berlin III – SG Nordring Berlin 1949 6:0

SC Staaken Ü32 – SFC Veritas 96 3:2

FC Viktoria 1889 Berlin V – Lichtenrader BC 1925 III 2:1

BSV 1892 III – BFC Alemannia 1890 II 13:0

SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II – SV Stern Britz 1889 9:0

FC Hertha 03 Zehlendorf II – SG Bornim 3:2

BSC Rehberge 1945 Ü32 – BSC Rehberge 1945 II 4:0

Berlin Hilalspor – FC Stern Marienfelde 1912 4:3

BSV 1892 II – Grünauer BC 1917 II 2:1

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II – TSV Rudow Berlin III 7:2

SV BW Hohen Neuendorf Frauen – SFC Stern 1900 Frauen 2:2

Frauenfußball-Club Berlin 2004 – 1. FFV Spandau Frauen 6:3

NFC Rot-Weiß 1932 II – SV Adler Berlin 1950 III 6:3

SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 – SV BW Berolina Mitte 49 II 5:1

Friedrichshagener SV 1912 – SFC Stern 1900 II 4:5

SSC Teutonia II – SF Kladow 1:5

BSV GW Neukölln 1950 II – SC Union-Südost 1924 3:0

Hertha BSC IV – SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 II 3:1

Steglitz Gencler Birligi 1982 III – Capri Berlino II 1:15

SC Lankwitz – FC Viktoria 1889 Berlin IV 3:2

Steglitz Gencler Birligi 1982 IV – NSC Cimbria Trabzonspor Berlin II 3:4

FC Internationale Berlin III – FC Al-Kauthar Berlin 1990 5:0

Sportfreunde Johannisthal II – VfB Fortuna Biesdorf II 0:9

Wartenberger SV 1974 II – BSV Blumberg II 4:2

SV Süden 09 – SV Norden-Nordwest 1898 7:1

SFC Friedrichshain II – SV Lichtenberg 47 III 1:1

SV Berlin-Chemie Adlershof II – TSV Eiche Köpenick II 4:1

FSV Spandauer Kickers II – Sport-Union Berlin 4:4

BSV Eintracht Mahlsdorf II – FC Hertha 03 Zehlendorf U19 2:4

SC Westend 1901 – FC Falkenthaler Füchse 1994 3:3

1. FC Wacker 1921 Lankwitz – SG Großziethen II 5:2

SC Borussia 1920 Friedrichsfelde – BW Friedrichshain 2:3

SV BW Berolina Mitte 49 Frauen III – SC Falco Subbuteo Frauen 2:0

1. Traber FC Mariendorf – NFC Rot-Weiß 1932 3:4

Berliner SC II – SC Gatow 3:3

1. FC Schöneberg 1913 – SC Union 06 5:0

1. FC Lübars 1962 – 1. FC Schöneberg 1913 II 5:2

FV Wannsee II – FC Hertha 03 Zehlendorf IV 3:2

BSC Marzahn II – SFC Friedrichshain IV 0:9

SG Eichkamp-Rupenhorn 1973 – BSC Comet :

Lichtenrader BC 1925 II – SV Grün-Weiß Großbeeren III 4:1

1. FC Schöneberg 1913 III – BFC Südring Amed II 3:1

TSV Wittenau – Rosenthal FC 1:4

SG Blankenburg II – SFC Veritas 96 II 4:3

SC Minerva 1893 Berlin – WFC Corso Vineta 6:2

FSV Fortuna Pankow 46 II – SV Eintracht Gransee 4:0

SG Einheit Zepernick 1925 II – VfB Hermsdorf Berlin II 1:5

BSC Eintracht Südring – SV Tasmania Berlin II 8:6

SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 – S.D. Croatia Berlin 3:1

Berliner SC – BSV Dersim 1993 4:1

BSV Hürtürkel – BFC Meteor 06 1:3

FSV Berolina Stralau 1901 III – CONO SUR II 6:3

FC Internationale Berlin IV – Polar Pinguin Berlin III 2:2

Anadoluspor Berlin 1970 II – VfB Sperber Neukölln 1912 II 1:5

SpVgg Tiergarten 58 II – Sport Klub Rapide Berlin III 5:3

BSV 1892 IV – FSV Berolina Stralau 1901 IV 0:0

BSC Rehberge 1945 – FSV Berolina Stralau 1901 1:0

BSV 1892 – SSC Teutonia 2:3

FV Erkner 1920 – VfB Fortuna Biesdorf 1:4

Steglitz Gencler Birligi 1982 – SSC Südwest 1947 II 0:0

Spandauer BC 06 – FC Polonia Berlin 2:5

SG Zühlsdorf 1951 – SV BW Hohen Neuendorf III 5:4

VfB Einheit zu Pankow 1893 – 1.FC PV Nord 2:2

SC Charlottenburg II – FC Hertha 03 Zehlendorf II 2:6

NFC Rot-Weiß 1932 III – SG Stern Kaulsdorf II 1:2

SG Stern Kaulsdorf – CONO SUR 2:3

SC Berliner Amateure – SV Sparta Lichtenberg II 3:0

FV BW Spandau 03 – 1. Eintracht Spandau 2:2

FSV Hansa 07 III – THC Franziskaner FC II :

VfB Hermsdorf Berlin – Wittenauer SC Concordia 10:1

FC Stern Marienfelde 1912 II – RSV Eintracht 1949 II 3:4

SV Süden 09 II – Pfeffersport II 4:5

Grünauer BC 1917 – SV Schmöckwitz-Eichwalde 9:1

Friedrichshagener SV 1912 Frauen – SV Grün-Weiß Brieselang Frauen 8:5

Türkiyemspor Berlin – FSV Hansa 07 0:2

SV Buchholz – SG Blankenburg 4:4

SC Staaken II – SSC Südwest 1947 4:2

SV Grün-Weiß Bergfelde II – RFC Liberta 1914 1:2

SG Grün-Weiß Bärenklau – Delay Sports Berlin III 5:2

SV Ruhlsdorf 1893 – FC Hertha 03 Zehlendorf III 1:1

SC Borsigwalde 1910 Berlin – SV Lichtenberg 47 II 2:7

Friedenauer TSC – TSV Mariendorf 1897 4:5

Berlin Türkspor – BFC Preussen II 8:1

SFC Friedrichshain – SFC Friedrichshain III 0:2

SC Union 06 II – BFC Meteor 06 II 3:2

SV Sparta Lichtenberg III – SV Sparta Lichtenberg U19 3:5

BSV Victoria 90 Friedrichshain II – FSV Hansa 07 II 0:10

SV BW Berolina Mitte 49 III – 1. FC Wacker 1921 Lankwitz II 1:1

SV Askania Coepenick 1913 II – FC Nordost Berlin II 6:0

FC Internationale Berlin II – SG Saarmund 1:2

VfB Concordia Britz 1916 – 1. FC Wilmersdorf II 8:1

BSV GW Neukölln 1950 – FSV Berolina Stralau 1901 II 4:4

SC Borussia 1920 Friedrichsfelde II – SC Kickers Berlin 08 9:4

1. FC Union Berlin Frauen – Inter Mailand Frauen 0:1

SV Germania 90 Schöneiche III – BSV Eintracht Mahlsdorf IV 2:1

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II – SV BW Berolina Mitte 49 5:1

SV Waßmannsdorf 1956 – FC Brandenburg 03 11:2

FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf – SV Bau-Union Berlin 5:4

Steglitz Gencler Birligi 1982 II – SC Lankwitz II 1:6

SV Nord Wedding 1893 II – BFC Meteor 06 III 5:1

Aris Limassol – 1. FC Union Berlin 2:3

SC Berliner Amateure II – Polar Pinguin Berlin II 4:3

DJK Schwarz Weiß Neukölln II – ASV Berlin II 7:4

BSV Victoria 90 Friedrichshain III – FC Brandenburg 03 II 4:4

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