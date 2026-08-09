Überblick: So lief das Testspiel-Wochenende in Berlin

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.
Samstag, 08. August 2026
SG 47 Bruchmühle – SV Blau-Gelb Berlin 6:2
Tore: 0:1 (17.), 1:1 Devrig Hemberger (22.), 1:2 (34.), 2:2 Tobias Opitz (46.), 3:2 Devrig Hemberger (55.), 4:2 (70. Eigentor), 5:2 Devrig Hemberger (73.), 6:2 Niklas Hoffmann (87.)
VfB Hermsdorf Berlin III – SG Nordring Berlin 1949 6:0
SC Staaken Ü32 – SFC Veritas 96 3:2
FC Viktoria 1889 Berlin V – Lichtenrader BC 1925 III 2:1
BSV 1892 III – BFC Alemannia 1890 II 13:0
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II – SV Stern Britz 1889 9:0
FC Hertha 03 Zehlendorf II – SG Bornim 3:2
BSC Rehberge 1945 Ü32 – BSC Rehberge 1945 II 4:0
Berlin Hilalspor – FC Stern Marienfelde 1912 4:3
BSV 1892 II – Grünauer BC 1917 II 2:1
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II – TSV Rudow Berlin III 7:2
SV BW Hohen Neuendorf Frauen – SFC Stern 1900 Frauen 2:2
Frauenfußball-Club Berlin 2004 – 1. FFV Spandau Frauen 6:3
NFC Rot-Weiß 1932 II – SV Adler Berlin 1950 III 6:3
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 – SV BW Berolina Mitte 49 II 5:1
Friedrichshagener SV 1912 – SFC Stern 1900 II 4:5
SSC Teutonia II – SF Kladow 1:5
BSV GW Neukölln 1950 II – SC Union-Südost 1924 3:0
Hertha BSC IV – SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 II 3:1
Steglitz Gencler Birligi 1982 III – Capri Berlino II 1:15
SC Lankwitz – FC Viktoria 1889 Berlin IV 3:2
Steglitz Gencler Birligi 1982 IV – NSC Cimbria Trabzonspor Berlin II 3:4
FC Internationale Berlin III – FC Al-Kauthar Berlin 1990 5:0
Sportfreunde Johannisthal II – VfB Fortuna Biesdorf II 0:9
Wartenberger SV 1974 II – BSV Blumberg II 4:2
SV Süden 09 – SV Norden-Nordwest 1898 7:1
SFC Friedrichshain II – SV Lichtenberg 47 III 1:1
SV Berlin-Chemie Adlershof II – TSV Eiche Köpenick II 4:1
FSV Spandauer Kickers II – Sport-Union Berlin 4:4
BSV Eintracht Mahlsdorf II – FC Hertha 03 Zehlendorf U19 2:4
SC Westend 1901 – FC Falkenthaler Füchse 1994 3:3
1. FC Wacker 1921 Lankwitz – SG Großziethen II 5:2
SC Borussia 1920 Friedrichsfelde – BW Friedrichshain 2:3
SV BW Berolina Mitte 49 Frauen III – SC Falco Subbuteo Frauen 2:0
1. Traber FC Mariendorf – NFC Rot-Weiß 1932 3:4
Berliner SC II – SC Gatow 3:3
1. FC Schöneberg 1913 – SC Union 06 5:0
1. FC Lübars 1962 – 1. FC Schöneberg 1913 II 5:2
FV Wannsee II – FC Hertha 03 Zehlendorf IV 3:2
BSC Marzahn II – SFC Friedrichshain IV 0:9
SG Eichkamp-Rupenhorn 1973 – BSC Comet :
Lichtenrader BC 1925 II – SV Grün-Weiß Großbeeren III 4:1
1. FC Schöneberg 1913 III – BFC Südring Amed II 3:1
TSV Wittenau – Rosenthal FC 1:4
SG Blankenburg II – SFC Veritas 96 II 4:3
SC Minerva 1893 Berlin – WFC Corso Vineta 6:2
FSV Fortuna Pankow 46 II – SV Eintracht Gransee 4:0
SG Einheit Zepernick 1925 II – VfB Hermsdorf Berlin II 1:5
BSC Eintracht Südring – SV Tasmania Berlin II 8:6
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 – S.D. Croatia Berlin 3:1
Berliner SC – BSV Dersim 1993 4:1
BSV Hürtürkel – BFC Meteor 06 1:3
FSV Berolina Stralau 1901 III – CONO SUR II 6:3
FC Internationale Berlin IV – Polar Pinguin Berlin III 2:2
Anadoluspor Berlin 1970 II – VfB Sperber Neukölln 1912 II 1:5
SpVgg Tiergarten 58 II – Sport Klub Rapide Berlin III 5:3
BSV 1892 IV – FSV Berolina Stralau 1901 IV 0:0
BSC Rehberge 1945 – FSV Berolina Stralau 1901 1:0
BSV 1892 – SSC Teutonia 2:3
FV Erkner 1920 – VfB Fortuna Biesdorf 1:4
Steglitz Gencler Birligi 1982 – SSC Südwest 1947 II 0:0
Spandauer BC 06 – FC Polonia Berlin 2:5
SG Zühlsdorf 1951 – SV BW Hohen Neuendorf III 5:4
VfB Einheit zu Pankow 1893 – 1.FC PV Nord 2:2
SC Charlottenburg II – FC Hertha 03 Zehlendorf II 2:6
NFC Rot-Weiß 1932 III – SG Stern Kaulsdorf II 1:2
SG Stern Kaulsdorf – CONO SUR 2:3
SC Berliner Amateure – SV Sparta Lichtenberg II 3:0
FV BW Spandau 03 – 1. Eintracht Spandau 2:2
FSV Hansa 07 III – THC Franziskaner FC II :
VfB Hermsdorf Berlin – Wittenauer SC Concordia 10:1
FC Stern Marienfelde 1912 II – RSV Eintracht 1949 II 3:4
SV Süden 09 II – Pfeffersport II 4:5
Grünauer BC 1917 – SV Schmöckwitz-Eichwalde 9:1
Friedrichshagener SV 1912 Frauen – SV Grün-Weiß Brieselang Frauen 8:5
Türkiyemspor Berlin – FSV Hansa 07 0:2
SV Buchholz – SG Blankenburg 4:4
SC Staaken II – SSC Südwest 1947 4:2
SV Grün-Weiß Bergfelde II – RFC Liberta 1914 1:2
SG Grün-Weiß Bärenklau – Delay Sports Berlin III 5:2
SV Ruhlsdorf 1893 – FC Hertha 03 Zehlendorf III 1:1
SC Borsigwalde 1910 Berlin – SV Lichtenberg 47 II 2:7
Friedenauer TSC – TSV Mariendorf 1897 4:5
Berlin Türkspor – BFC Preussen II 8:1
SFC Friedrichshain – SFC Friedrichshain III 0:2
SC Union 06 II – BFC Meteor 06 II 3:2
SV Sparta Lichtenberg III – SV Sparta Lichtenberg U19 3:5
BSV Victoria 90 Friedrichshain II – FSV Hansa 07 II 0:10
SV BW Berolina Mitte 49 III – 1. FC Wacker 1921 Lankwitz II 1:1
SV Askania Coepenick 1913 II – FC Nordost Berlin II 6:0
FC Internationale Berlin II – SG Saarmund 1:2
VfB Concordia Britz 1916 – 1. FC Wilmersdorf II 8:1
BSV GW Neukölln 1950 – FSV Berolina Stralau 1901 II 4:4
SC Borussia 1920 Friedrichsfelde II – SC Kickers Berlin 08 9:4
1. FC Union Berlin Frauen – Inter Mailand Frauen 0:1
SV Germania 90 Schöneiche III – BSV Eintracht Mahlsdorf IV 2:1
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II – SV BW Berolina Mitte 49 5:1
SV Waßmannsdorf 1956 – FC Brandenburg 03 11:2
FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf – SV Bau-Union Berlin 5:4
Steglitz Gencler Birligi 1982 II – SC Lankwitz II 1:6
SV Nord Wedding 1893 II – BFC Meteor 06 III 5:1
Aris Limassol – 1. FC Union Berlin 2:3
SC Berliner Amateure II – Polar Pinguin Berlin II 4:3
DJK Schwarz Weiß Neukölln II – ASV Berlin II 7:4
BSV Victoria 90 Friedrichshain III – FC Brandenburg 03 II 4:4
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