Überblick Landesliga Schleswig: 10. Spieltag

Seinen 12. Platz konnte der TuS Jevenstedt gegen die zweite Mannschaft des SC Weiche Flensburg 08 nicht verteidigen oder verbessern und rutschte nach dem 0:2 auf Relegationsplatz 13 ab. Die Tore für die Elf von Dimitry Kehl erzielten nach der Pause Nico Empen mit seinem 14. Treffer in dieser Saison und Tanju Hassanoglu mit seinem ersten Tor. Das sorgte für einen Sprung auf Platz 6.

Chancen auf beiden Seiten

„Das Spiel von beiden eher mäßig. Beide Mannschaften hatten in der ersten Halbzeit gute Chancen, ein Tor zu erzielen. Wobei Weiche wahrscheinlich auch ein bisschen klarere Chancen hatte als wir. Aber wir hätten uns auch nicht beklagen können, wenn sie 1:0 in Führung gegangen wären“, beschrieb TuS-Coach Jilani Ben Mahmoud die Auseinandersetzung.

Nico Empen nach Eckball zum 1:0 für Weiche

Kurz nach Beginn des zweiten Teils der Spielzeit gerieten die Jevenstedter bei einer kleinen Eckballflut unter Druck. Nico Empen tauchte ab und dann wieder auf – fünf Meter vor dem Jevenstedter Gehäuse sträflich ungedeckt – und köpfte zum 1:0 ein. In der Folge gab es hüben wie drüben Gelegenheiten auf das 1:1 oder 2:0. Mit dem 2:0 „war das Spiel dann eigentlich gelaufen“, doch beim Fußball gibt es bekanntlich Wunder.

Späte Chancen auf 2:2 für Noah Steiger

Wenn Noah Steiger getroffen hätte! In den letzten fünf Minuten boten sich den Nachwuchskickern noch zwei Großchancen. Erst wurde auf der Torlinie geklärt, die zweite Möglichkeit schoss Steiger aus fünf Metern und aus seitlicher Lage über das Tor. „Geht aber am Ende für Weiche in Ordnung“, zeigte sich Jilani Ben Mahmoud als fairer Sportsmann.

TuS Jevenstedt: Jeromin – Mattes Mrosek (64. Hüttmann), Lühder, Günther, Richter – Gersteuer – Tom Solterbeck (25. Peters (70. Sofia)), Hogrefe, Luca Rohwer, Meyert – Steiger, Seefeldt.

Trainer: Jilani Ben Mahmoud.

SC Weiche Flensburg 08 II: Helmer – Santos, Sarr (52. Kehl), Jurk (79. Nielsen), Hassanoglu – Jan Fritze, Attisso, Barth – Kabus, Empen, Kurzbach (75. Kaya).

Trainer: Dimitry Kehl.

SR: Jan Malte Ganz (SV Boostedt).

Ass.: Jannes Kagerah, Steffen Brandt.

Z.: 90.

Tore: 0:1 Nico Empen (53.), 0:2 Tanju Hassanoglu (75.).

SV Dörpum – TSV Kropp 1:1 (0:1)

Dörpum fehlt der letzte Punch

„Ja, ein schwierig einzuordnendes Spiel für uns. Wir waren insgesamt die spielbestimmende Mannschaft, hatten mehr Ballbesitz, waren aktiver. Wir haben es vermissen lassen, vor dem Kropper Tor die letzte Wucht, den letzten Punch zu entwickeln. Da hat uns ein bisschen was gefehlt“, erkannte Dörpums spielender Cheftrainer Thies Borchardt gegen eine in der Defensivleistung aufmerksam und achtsam auftretende Kropper Truppe bei der 1:1-Punkteteilung.

Spieltext Dörpum - TSV Kropp

Kropp setzt auf Taktik und Konterräume

Für die Gäste lief es in den ersten 45 Minuten wie auf dem Reißbrett entworfen. Die Elf von Dennis Usadel, die gerne auch ein ordentliches und hohes Pressing spielt, war mit der taktischen Vorgabe in die Begegnung gegangen, den Kontrahenten aus der Hütte zu locken, um die Freiräume mit Bällen zu füttern.

Frühe Führung für Kropp

„Haben es heute gut gemacht, meine Jungs. Das genauso umgesetzt, wie wir uns das vorgestellt haben“, bekam Usadel von seinen Akteuren einen schönen Spielzug zum 1:0. Damit ging es auch in die Pause, in der Mentor Borchardt seine Spieler noch einmal für den zweiten Part der Partie motivierte.

Dörpum drückt nach der Pause

„Zweite Halbzeit hat Dörpum ein bisschen mehr investiert. Hatte aber keine klaren Torchancen, das war alles halt eben so ein bisschen aus dem Gewühl heraus oder durch Eckbälle oder Einwürfe oder aus dem Halbfeld reingeflankt. Und das haben wir eigentlich soweit alles gut wegverteidigt“, resümierte der Kropper Trainer.

Christoph Volquardsen rettet das Remis

Da die Gäste aber ihre guten Möglichkeiten durch Sazan Mohammed und Niclas Krause nicht zum 2:0 verwerteten, nutzten die Gastgeber einen Fehler des TSV Kropp zum 1:1 durch Christoph Volquardsen aus. „Am Ende geht das 1:1 dann in Ordnung. Obwohl, wie gesagt, nach den Torchancen hätten wir den Sieg auch mehr verdient gehabt“, urteilte Dennis Usadel.

SV Dörpum: Hansen – Paulsen, Lasse Möllgaard, Magnussen (46. Peretzke), Sander (65. Volquardsen)– Finn Christiansen (88. Wierzowiecki), Schickedanz, Borchardt, Henrik Möllgaard – Bahnsen, Momme Petersen (70. Thomsen).

Trainer: Thies Borchardt.

TSV Kropp: Simson – Popovici, Krämer, Brand, Legrum – Serbest (68. Kunze), Berg (77. Korkmaz), Flor (61. Trieloff, Jaafari – Krause, Kuhn (61. Wasielewski).

Trainer: Dennis Usadel.

SR: Torge Feldt (F. Glückstadt).

Ass.: Aaron Böttcher, Emirhan Kaptan.

Zuschauer: 250.

Tore: 0:1 Niclas Krause (8.), 1:1 Christoph Volquardsen (73.).

Rot-Schwarz Kiel – SVE Comet Kiel 2:0 (1:0)

Rot-Schwarz setzt Höhenflug fort

Die SSG Rot-Schwarz Kiel führt ihren Höhenflug fort. Nach dem 2:0 im Kieler Derby gegen den SVE Comet Kiel springt die Mannschaft von Ove Sass auf den zweiten Tabellenplatz.

Comet mit mehr Spielanteilen, aber ohne Torerfolg

„Grundsätzlich waren wir das bessere Team. Erste Halbzeit 5:1 Torschüsse – wir haben die hundertprozentigen Chancen einfach nicht gemacht. Rot-Schwarz war da in der Hinsicht abgewichster“, sah Interimstrainer Jan Schümann seinen SVE Comet Kiel von den Spielanteilen stärker. Doch Maurice Knutzen und Alban Jashari klebte das Pech an den Fußballstiefeln.

Ein ähnliches Bild gab es in der zweiten Spielhälfte, wo die Gäste weiterhin Chancenwucher betrieben. „Für uns sehr, sehr ärgerlich“, konstatierte Schümann.

Sass lobt Torhüter Philipp Ruether

„Ja, ich glaube, auf beiden Seiten ein sehr chancenreiches Spiel. Wir können uns bei unserem Torhüter Philipp bedanken“, lobte Trainer Ove Sass seinen Schlussmann, der in einigen Eins-gegen-eins-Duellen gegen die Comet-Hauptakteure im Angriff immer das bessere Ende für sich hatte.

Verdienter Sieg durch harte Arbeit

„Insgesamt glaube ich, ein über die 90 Minuten gesehen verdienter Sieg. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Comet ihre Chancen hatte und mehr hätte mitnehmen können“, sah Sass als Grundlage für die drei Punkte die ehrliche und harte Arbeit seines Teams.

Marc Zeller erneut als Matchwinner

Neben Keeper Ruether zählte erneut Marc Zeller zu den Matchwinnern mit seinem Doppelpack. Der 37-Jährige führt damit weiterhin die Torschützenliste der Landesliga Schleswig nach dem 10. Spieltag mit einem Schnitt von eineinhalb Toren pro Partie an. „Marc Zeller ist natürlich für mich ein Phänomen. Der macht aus Scheiße Gold. Und das hat er da wieder unter Beweis gestellt“, lachte Jan Schümann. So einen bräuchte der SVE Comet Kiel, um den letzten Tabellenplatz zu verlassen.

SSG Rot-Schwarz Kiel: Rüther – Hopp, Elsner, Kiewald (58. Lohr) – Kannenberg, Rosenthal, Backhaus (78. Kappmeyer), Franciosi, Iheagwaram – Kratzenberg (64. Bin Israyti), Zeller (83. Lüdtke).

Trainer: Ove Sass.

SVE Comet Kiel: Losch – Gesper, Morina (84. Schmidtke), Celik, Lahu – Gaber (67. Marvin Petersen), Lawson-Body, Rassmanns (67. Abdula), Arian Jashari – Knutzen, Alban Jashari.

SR: Jannes Falszynski (SV Holtsee).

Ass.: leon Andresen, Bjarne Naujoks.

Zuschauer: 99

Bes. Vorkommn.: Lukas Losch (81., SVE) hält Foulelfmeter.

Tor: 1:0 Marc Zeller (39.), 2:0 Marc Zeller (64.).

SpVg Eidertal M. – Eckernförder SV 7:0 (3:0)

Eidertal Molfsee meldet sich eindrucksvoll zurück

Die SpVg Eidertal Molfsee meldete sich mit einem 7:0 gegen den bisherigen Tabellenzweiten Eckernförder SV eindrucksvoll im Kampf um die begehrten Aufstiegsplätze zurück. Besser gesagt: um den Relegationsplatz zwei! Ganz oben läuft der TSB Flensburg mit einer makellosen Bilanz mit Siebenmeilenstiefeln der sofortigen Rückkehr in die höchste Landesklasse entgegen.

Luca Aouci überragt mit drei Treffern

Dabei erwischten die Eidertaler die Eckernförder am 10. Spieltag auf dem falschen Fuß. Vor allem Luca Aouci. Der pfeilschnelle Eidertaler überläuft auf seiner Seite den ESV wie 100-Meter-Weltrekordler Usain Bolt einen No-Name-Läufer. „Wir wussten, dass sie im Umschaltspiel sehr, sehr gut sind. Wir auf jeden Fall die Pässe, besonders auf Aouci, verhindern müssen“, lief es für Maik Haberlag und sein Team nicht nach Plan. „Es ist auch schwer. Wenn, dann muss man ihn vorher verteidigen“, erklärte Maik Haberlag eine Lösung. Eine andere wäre vielleicht eine Absicherung durch Mitspieler gewesen. Die gab es nicht. So durfte Aouci Katz und Maus spielen mit dem ESV. Und das mit drei Toren sehr erfolgreich.

ESV weit von alter Stärke entfernt

Das Team aus der Hafenstadt an der Ostsee war in dieser Begegnung Lichtjahre von der Leistung entfernt, die den ESV vor knapp einem Jahr an die Tür der Beletage der Flens-Oberliga anklopfen ließ. Nach einem 2:1 beim aktuellen Gegner rangierte die Elf von Maik Haberlag ungeschlagen auf dem 5. Platz. Danach begann das Unheil, das am letzten Spieltag der vergangenen Saison in einem Do-or-die-Drama endete. Der ESV begleitete schließlich die Eidertaler in die Landesliga.