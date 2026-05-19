 2026-05-15T09:36:57.455Z

Überblick: Das Berlin-Liga-Restprogramm aller Teams

4 Spieltage zu gehen

von ser · Heute, 13:15 Uhr
– Foto: Olaf Kapell

Die Berlin-Liga-Saison 2025/26 biegt auf die Zielgerade ein. Vier Spieltage stehen noch an. FuPa blickt auf das Restprogramm aller Teams:

Restprogramm SC Staaken

31. Spieltag: (A) Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (2.)
32. Spieltag: (A) VSG Altglienicke II (15.)
33. Spieltag: (H) VfB Fortuna Biesdorf (14.)
34. Spieltag: (A) Berliner SC (9.)


Restprogramm SV BW Hohen Neuendorf

31. Spieltag: (A) VfB Fortuna Biesdorf (14.)
32. Spieltag: (H) 1. FC Wilmersdorf (4.)
33. Spieltag: (H) VSG Altglienicke II (15.)
34. Spieltag: (A) Frohnauer SC 1946 (16.)


Restprogramm VSG Altglienicke II

31. Spieltag: (H) 1. FC Wilmersdorf (4.)
32. Spieltag: (H) SC Staaken (7.)
33. Spieltag: (A) SV BW Hohen Neuendorf (12.)
34. Spieltag: (A) Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (2.)


Restprogramm 1. FC Wilmersdorf

31. Spieltag: (A) VSG Altglienicke II (15.)
32. Spieltag: (A) SV BW Hohen Neuendorf (12.)
33. Spieltag: (H) SC Charlottenburg (5.)
34. Spieltag: (H) VfB Fortuna Biesdorf (14.)


Restprogramm Berliner SC

31. Spieltag: (H) SSC Südwest 1947 (17.)
32. Spieltag: (H) FSV Spandauer Kickers (13.)
33. Spieltag: (A) TSV Rudow Berlin (11.)
34. Spieltag: (H) SC Staaken (7.)


Restprogramm Füchse Berlin

31. Spieltag: (H) Polar Pinguin Berlin (18.)
32. Spieltag: (H) SC Charlottenburg (5.)
33. Spieltag: (A) SFC Stern 1900 (6.)
34. Spieltag: (H) TSV Rudow Berlin (11.)


Restprogramm SFC Stern 1900

31. Spieltag: (A) SC Charlottenburg (5.)
32. Spieltag: (A) TSV Mariendorf 1897 (8.)
33. Spieltag: (H) Füchse Berlin (1.)
34. Spieltag: (H) Polar Pinguin Berlin (18.)


Restprogramm SV Empor Berlin

31. Spieltag: (H) TSV Rudow Berlin (11.)
32. Spieltag: (H) Polar Pinguin Berlin (18.)
33. Spieltag: (A) FSV Spandauer Kickers (13.)
34. Spieltag: (H) Berlin Türkspor (10.)


Restprogramm FSV Spandauer Kickers

31. Spieltag: (A) TSV Mariendorf 1897 (8.)
32. Spieltag: (A) Berliner SC (9.)
33. Spieltag: (H) SV Empor Berlin (3.)
34. Spieltag: (A) SC Charlottenburg (5.)


Restprogramm SC Charlottenburg

31. Spieltag: (H) SFC Stern 1900 (6.)
32. Spieltag: (A) Füchse Berlin (1.)
33. Spieltag: (A) 1. FC Wilmersdorf (4.)
34. Spieltag: (H) FSV Spandauer Kickers (13.)


Restprogramm VfB Fortuna Biesdorf

31. Spieltag: (H) SV BW Hohen Neuendorf (12.)
32. Spieltag: (H) Berlin Türkspor (10.)
33. Spieltag: (A) SC Staaken (7.)
34. Spieltag: (A) 1. FC Wilmersdorf (4.)


Restprogramm Frohnauer SC 1946

31. Spieltag: (H) Berlin Türkspor (10.)
32. Spieltag: (A) TSV Rudow Berlin (11.)
33. Spieltag: (A) SSC Südwest 1947 (17.)
34. Spieltag: (H) SV BW Hohen Neuendorf (12.)


Restprogramm Berlin Türkspor

31. Spieltag: (A) Frohnauer SC 1946 (16.)
32. Spieltag: (A) VfB Fortuna Biesdorf (14.)
33. Spieltag: (H) Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (2.)
34. Spieltag: (A) SV Empor Berlin (3.)


Restprogramm Polar Pinguin Berlin

31. Spieltag: (A) Füchse Berlin (1.)
32. Spieltag: (A) SV Empor Berlin (3.)
33. Spieltag: (H) TSV Mariendorf 1897 (8.)
34. Spieltag: (A) SFC Stern 1900 (6.)


Restprogramm TSV Mariendorf 1897

31. Spieltag: (H) FSV Spandauer Kickers (13.)
32. Spieltag: (H) SFC Stern 1900 (6.)
33. Spieltag: (A) Polar Pinguin Berlin (18.)
34. Spieltag: (H) SSC Südwest 1947 (17.)


Restprogramm TSV Rudow Berlin

31. Spieltag: (A) SV Empor Berlin (3.)
32. Spieltag: (H) Frohnauer SC 1946 (16.)
33. Spieltag: (H) Berliner SC (9.)
34. Spieltag: (A) Füchse Berlin (1.)


Restprogramm Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

31. Spieltag: (H) SC Staaken (7.)
32. Spieltag: (H) SSC Südwest 1947 (17.)
33. Spieltag: (A) Berlin Türkspor (10.)
34. Spieltag: (H) VSG Altglienicke II (15.)


Restprogramm SSC Südwest 1947

31. Spieltag: (A) Berliner SC (9.)
32. Spieltag: (A) Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (2.)
33. Spieltag: (H) Frohnauer SC 1946 (16.)
34. Spieltag: (A) TSV Mariendorf 1897 (8.)