Allgemeines
Überblick auf alle 199 Bezirksligisten in Württemberg

Diese Teams starten in den zwölf Bezirksligen in Württemberg.

Vor dem Ligastart der Bezirksligen in Württemberg wirft FuPa einen Blick auf alle Teams, die in der neuen Saison auf Bezirksebene antreten.

Bezirksliga Alb

  • TSG Tübingen II

  • SGM Dettingen/Glems

  • TSV Gomaringen

  • SG Reutlingen

  • SV Pfrondorf

  • SV Zainingen

  • TSV Hirschau

  • TSV Genkingen

  • VfL Pfullingen II

  • SGM Altingen/Entringen

  • SV 03 Tübingen

  • TSV Ofterdingen

  • TSG Upfingen (Auf)

  • SV Walddorf (Auf)

  • TSV Sickenhausen (Auf)

  • TV Derendingen (Auf)

Bezirksliga Bodensee

  • FV Ravensburg II (Ab)

  • SV Oberzell (Ab)

  • SV Bergatreute

  • TSV Tettnang

  • SV Weingarten

  • SGM Unterzeil/Seibranz

  • TSV Eschach

  • FC Leutkirch

  • SV Vogt

  • SV Maierhöfen/Grünenbach

  • TSV Meckenbeuren

  • VfL Brochenzell

  • TSG Ailingen

  • SV Baindt

  • FV Bad Waldsee (Auf)

  • FC Dostluk Friedrichshafen (Auf)

  • SV Aichstetten (Auf)

Bezirksliga Donau/Iller

  • TSG Ehingen (Ab)

  • SC Türkgücü Ulm (Ab)

  • SW Donau

  • SG Öpfingen

  • FV Asch-Sonderbuch

  • SV Jungingen

  • SV Offenhausen

  • TSV Blaustein

  • TSV Langenau

  • SGM Aufheim Holzschwang

  • SV Westerheim

  • SV Eggingen

  • SGM Senden-Ay

  • FC Hüttisheim (Auf)

  • FC Burlafingen (Auf)

  • TSV Kettershausen-Bebenhausen (Auf)

Bezirksliga Enz/Murr

  • TV Pflugfelden (Ab)

  • NK Croatia Bietigheim (Ab)

  • SV Germania Bietigheim

  • FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

  • FC Marbach

  • TSV Phönix Lomersheim

  • SV Salamander Kornwestheim

  • TSV Merklingen

  • TSV Schwieberdingen

  • SV Pattonville

  • TASV Hessigheim

  • TV Aldingen

  • Spvgg Besigheim

  • AKV B.G. Ludwigsburg (Auf)

  • TSV Münchingen (Auf)

  • TSV Heimsheim (Auf)

  • FV Löchgau II (Auf)

Bezirksliga Franken

  • SV Wachbach

  • SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim

  • TSV Pfedelbach

  • SG Sindringen/Ernsbach

  • FC Union Heilbronn

  • FSV Friedrichshaller SV

  • Aramäer Heilbronn

  • Sportfreunde Lauffen

  • SG Stetten/Kleingartach

  • FSV Schwaigern

  • TSV Erlenbach

  • TG Böckingen

  • TSV Botenheim (Auf)

  • Sportfreunde Untergriesheim (Auf)

  • SGM Mulfingen/Hollenbach (Auf)

  • TSV Neuenstein (Auf)

Bezirksliga Neckar/Fils

  • 1. FC Frickenhausen

  • SV Ebersbach/Fils

  • 1. FC Donzdorf

  • 1. FC Heiningen

  • FV Plochingen

  • Türkspor Nürtingen 73

  • TSV Jesingen

  • TSG Salach

  • TSV Oberboihingen

  • TSV Berkheim

  • SC Geislingen II

  • VfL Kirchheim/Teck

  • TSV RSK Esslingen (Auf)

  • TSV Denkendorf (Auf)

  • TSV Weilheim/Teck (Auf)

  • FV Vorwärts Faurndau (Auf)

Bezirksliga Nordschwarzwald

  • SV Wittendorf (Ab)

  • TSF Dornhan (Ab)

  • VfL Nagold II

  • 1. FC Altburg

  • FV GW Ottenbronn

  • SV Gültlingen

  • SV Althengstett

  • Sportfreunde Gechingen

  • SV Baiersbronn

  • SV Eutingen

  • VfR Sulz

  • SGM Felldorf/Bierlingen

  • SG Dornstetten (Auf)

  • TSV Möttlingen (Auf)

  • SG Oberreichenbach/Würzbach (Auf)

  • SG Ahldorf/Mühlen (Auf)

Bezirksliga Oberschwaben

  • FC Mengen (Ab)

  • SV Hohentengen (Ab)

  • SV Ochsenhausen (Ab)

  • SG Ringschnait / Mittelbuch

  • SV Steinhausen an der Rottum

  • SV Sulmetingen

  • SGM Ummendorf/Fischbach

  • FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

  • SV Uttenweiler

  • SGM Blönried/Ebersbach

  • SV Sigmaringen

  • TSV Kirchberg/Iller

  • SG Ertingen / Binzwangen

  • SF Hundersingen

  • FV Bad Saulgau 04 (Auf)

  • FV Rot (Auf)

  • VfB Gutenzell (Auf)

  • SGM Eberhardzell/Unterschwarzach (Auf)

Bezirksliga Ostwürttemberg

  • SG Bettringen (Ab)

  • SG Heldenfingen/Heuchlingen

  • Sportfreunde Dorfmerkingen II

  • FV 08 Unterkochen

  • TSG Nattheim

  • TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

  • DJK Schwabsberg-Buch

  • Sportfreunde Lorch

  • SGM Tannhausen/Stödtlen

  • TV Neuler

  • FC Durlangen

  • TSV Hüttlingen

  • 1. FC Germania Bargau

  • TSV Böbingen (Auf)

  • TSG Schnaitheim (Auf)

  • SSV Aalen (Auf)

  • SV Neresheim (zurückgezogen)

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

  • SV Breuningsweiler (Ab)

  • TURA Untermünkheim

  • TSV Gaildorf

  • TSV Obersontheim

  • TSV Nellmersbach

  • TSV Schornbach

  • TSV Schwaikheim

  • SV Allmersbach

  • TSV Rudersberg

  • SG Oppenweiler-Strümpfelbach

  • TSV Schmiden

  • SC Urbach (Auf)

  • SV Unterweissach (Auf)

  • TSV Michelfeld 1954 (Auf)

  • VfL Mainhardt (Auf)

  • SGM Kreßberg (Auf)

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

  • TSV Frommern (Ab)

  • TSV Straßberg 1903 (Ab)

  • FC Grosselfingen

  • SV Dotternhausen

  • SGM Bösingen II/Beffendorf II

  • Spvgg 06 Trossingen

  • SV Winzeln

  • TSV Trillfingen

  • SGM SV Gruol / SV Erlaheim

  • SG Schramberg / SV Sulgen

  • SV Wurmlingen

  • SG FC Hardt / Lauterbach

  • SGM Deißlingen / Lauffen

  • SV Bubsheim

  • FC Hechingen (Auf)

  • SV Kolbingen (Auf)

  • TSV Laufen/Eyach (Auf)

  • FV Rot-Weiß Ebingen 2006 (Auf)

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

  • SV Rohrau (Ab)

  • TV Darmsheim (Ab)

  • SpVgg Holzgerlingen

  • SV Deckenpfronn

  • VfL Herrenberg

  • VfL Oberjettingen

  • SV Bonlanden

  • SV Vaihingen

  • Spvgg 1897 Cannstatt

  • TSV Musberg

  • Croatia Stuttgart

  • TV Echterdingen II

  • ASV Botnang (Auf)

  • TSV Jahn Büsnau (Auf)

  • SV Nufringen (Auf)

  • TSV Dagersheim (Auf)

