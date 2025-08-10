Überblick auf alle 199 Bezirksligisten in Württemberg

Vor dem Ligastart der Bezirksligen in Württemberg wirft FuPa einen Blick auf alle Teams, die in der neuen Saison auf Bezirksebene antreten.
TSG Tübingen II
SGM Dettingen/Glems
TSV Gomaringen
SG Reutlingen
SV Pfrondorf
SV Zainingen
TSV Hirschau
TSV Genkingen
VfL Pfullingen II
SGM Altingen/Entringen
SV 03 Tübingen
TSV Ofterdingen
TSG Upfingen (Auf)
SV Walddorf (Auf)
TSV Sickenhausen (Auf)
TV Derendingen (Auf)
FV Ravensburg II (Ab)
SV Oberzell (Ab)
SV Bergatreute
TSV Tettnang
SV Weingarten
SGM Unterzeil/Seibranz
TSV Eschach
FC Leutkirch
SV Vogt
SV Maierhöfen/Grünenbach
TSV Meckenbeuren
VfL Brochenzell
TSG Ailingen
SV Baindt
FV Bad Waldsee (Auf)
FC Dostluk Friedrichshafen (Auf)
SV Aichstetten (Auf)
TSG Ehingen (Ab)
SC Türkgücü Ulm (Ab)
SW Donau
SG Öpfingen
FV Asch-Sonderbuch
SV Jungingen
SV Offenhausen
TSV Blaustein
TSV Langenau
SGM Aufheim Holzschwang
SV Westerheim
SV Eggingen
SGM Senden-Ay
FC Hüttisheim (Auf)
FC Burlafingen (Auf)
TSV Kettershausen-Bebenhausen (Auf)
TV Pflugfelden (Ab)
NK Croatia Bietigheim (Ab)
SV Germania Bietigheim
FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
FC Marbach
TSV Phönix Lomersheim
SV Salamander Kornwestheim
TSV Merklingen
TSV Schwieberdingen
SV Pattonville
TASV Hessigheim
TV Aldingen
Spvgg Besigheim
AKV B.G. Ludwigsburg (Auf)
TSV Münchingen (Auf)
TSV Heimsheim (Auf)
FV Löchgau II (Auf)
SV Wachbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
TSV Pfedelbach
SG Sindringen/Ernsbach
FC Union Heilbronn
FSV Friedrichshaller SV
Aramäer Heilbronn
Sportfreunde Lauffen
SG Stetten/Kleingartach
FSV Schwaigern
TSV Erlenbach
TG Böckingen
TSV Botenheim (Auf)
Sportfreunde Untergriesheim (Auf)
SGM Mulfingen/Hollenbach (Auf)
TSV Neuenstein (Auf)
SV Ebersbach/Fils
1. FC Donzdorf
FV Plochingen
Türkspor Nürtingen 73
TSV Jesingen
TSG Salach
TSV Oberboihingen
TSV Berkheim
SC Geislingen II
VfL Kirchheim/Teck
TSV RSK Esslingen (Auf)
TSV Denkendorf (Auf)
TSV Weilheim/Teck (Auf)
FV Vorwärts Faurndau (Auf)
SV Wittendorf (Ab)
TSF Dornhan (Ab)
VfL Nagold II
1. FC Altburg
FV GW Ottenbronn
SV Gültlingen
SV Althengstett
Sportfreunde Gechingen
SV Baiersbronn
SV Eutingen
VfR Sulz
SGM Felldorf/Bierlingen
SG Dornstetten (Auf)
TSV Möttlingen (Auf)
SG Oberreichenbach/Würzbach (Auf)
SG Ahldorf/Mühlen (Auf)
FC Mengen (Ab)
SV Hohentengen (Ab)
SV Ochsenhausen (Ab)
SG Ringschnait / Mittelbuch
SV Steinhausen an der Rottum
SV Sulmetingen
SGM Ummendorf/Fischbach
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
SV Uttenweiler
SGM Blönried/Ebersbach
SV Sigmaringen
TSV Kirchberg/Iller
SG Ertingen / Binzwangen
SF Hundersingen
FV Bad Saulgau 04 (Auf)
FV Rot (Auf)
VfB Gutenzell (Auf)
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach (Auf)
SG Heldenfingen/Heuchlingen
Sportfreunde Dorfmerkingen II
FV 08 Unterkochen
TSG Nattheim
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II
DJK Schwabsberg-Buch
Sportfreunde Lorch
SGM Tannhausen/Stödtlen
TV Neuler
FC Durlangen
TSV Hüttlingen
1. FC Germania Bargau
TSV Böbingen (Auf)
TSG Schnaitheim (Auf)
SSV Aalen (Auf)
SV Neresheim (zurückgezogen)
SV Breuningsweiler (Ab)
TURA Untermünkheim
TSV Gaildorf
TSV Obersontheim
TSV Nellmersbach
TSV Schornbach
TSV Schwaikheim
SV Allmersbach
TSV Rudersberg
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
TSV Schmiden
SC Urbach (Auf)
SV Unterweissach (Auf)
TSV Michelfeld 1954 (Auf)
VfL Mainhardt (Auf)
SGM Kreßberg (Auf)
TSV Frommern (Ab)
TSV Straßberg 1903 (Ab)
FC Grosselfingen
SV Dotternhausen
SGM Bösingen II/Beffendorf II
Spvgg 06 Trossingen
SV Winzeln
TSV Trillfingen
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SG Schramberg / SV Sulgen
SV Wurmlingen
SG FC Hardt / Lauterbach
SGM Deißlingen / Lauffen
SV Bubsheim
FC Hechingen (Auf)
SV Kolbingen (Auf)
TSV Laufen/Eyach (Auf)
FV Rot-Weiß Ebingen 2006 (Auf)
SV Rohrau (Ab)
TV Darmsheim (Ab)
SpVgg Holzgerlingen
SV Deckenpfronn
VfL Herrenberg
VfL Oberjettingen
SV Bonlanden
SV Vaihingen
Spvgg 1897 Cannstatt
TSV Musberg
Croatia Stuttgart
TV Echterdingen II
ASV Botnang (Auf)
TSV Jahn Büsnau (Auf)
SV Nufringen (Auf)
TSV Dagersheim (Auf)