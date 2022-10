Überall Verbesserungspotenzial Regionalliga Südwest +++ Walldorf empfängt am Samstag den starken Aufsteiger Barockstadt Fulda-Lehnerz

Es harkt hinten und vorne. Vier Spiele ohne eigenen Torerfolg gilt es schnellstmöglich vergessen zu machen. Auch in der Abwehr gibt es Verbesserungsbedarf, mit 26 Gegentoren stellt der FC-Astoria Walldorf die anfälligste Hintermannschaft der gesamten Regionalliga. Viele Baustellen also vor dem elften Punktspiel, zu dem die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz in den Dietmar-Hopp-Sportpark kommt. Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr.

"Es gilt in beide Richtungen anzusetzen", sagt FCA-Trainer Matthias Born. Seine junge Mannschaft, beim 0:3 in Offenbach standen am Ende neun U23-Spieler auf dem Feld, zahlt derzeit häufig Lehrgeld, womit nun aber Schluss sein soll. "Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen", erläutert Born, der in den vergangenen Jahren häufig mit seiner Truppe gegen Ende der Vorrunde auf einem Abstiegsplatz stand. Er hat großes Vertrauen in seine Schützlinge und sagt: "Wir merken im Training, dass nicht gezweifelt wird und alle wissen, dass sie es besser machen können."