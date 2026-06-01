Überackers Landesliga-Fußballerinnen verlieren zum Trainer-Abschied

Johanna Draude von RW Überacker (in Rot) im Spiel gegen den SV Thenried. – Foto: Dieter Metzler

Die Landesliga-Fußballerinnen von RW Überacker haben am letzten Spieltag zu Hause gegen den FC Ruderting II mit 1:3 verloren.

Am Ende wurde es nicht ganz der perfekte Abschied für den scheidenden Trainer Andreas Fasching. Mit 1:3 (0:2) verloren die Landesliga-Fußballerinnen von RW Überacker am letzten Spieltag zu Hause gegen den FC Ruderting II.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Erst traf Franziska Haider zum 1:0 für den FC (22.). Dann wuchs der Rückstand aus Überackers Sicht noch vor der Pause auf zwei Tore an, als Ruderting durch ein Eigentor auch noch das 2:0 bejubeln konnte (34.). Zwar hatten die Gastgeberinnen kurz darauf noch eine Riesenchance durch Torjägerin Fridos Tomangbe. Doch diesmal verließ sie ihr Killerinstinkt vor dem gegnerischen Kasten. Es blieb bis zur Pause beim 0:2.

Und auch nach Wiederanpfiff waren es zunächst die Gäste, die jubeln durften: In der 60. Minute erhöhte Tabea Fisch auf 3:0 – die Entscheidung. Zwar konnte Überackers Kapitänin und Dauerbrennerin Johanna Draude noch auf 1:3 verkürzen (82.). Mehr als Ergebniskosmetik war das allerdings nicht mehr.

Dafür war Draude an einem weiteren Höhepunkt beteiligt. Für sie wurde in der 93. Minute Nicola Mößmer eingewechselt, die sich gleich zu Beginn der Saison das Kreuzband gerissen hatte und so doch noch einmal in dieser Saison kurz auf dem Platz stand. (Thomas Benedikt)