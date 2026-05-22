Überackers Frauen wollen Klassenerhalt in Wilting fix machen Unterstützung im Fanbus von Dieter Metzler · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Überackers Johanna Draude (weißes Trikot) im Spiel gegen Amicitia München (in Schwarz). – Foto: Bogdan Kramliczek

Die Landesliga-Fußballerinnen reisen am vorletzten Spieltag in den Landkreis Cham. Wilting braucht selbst dringend einen Sieg gegen den Abstieg.

Zum letzten Auswärtsspiel beim SV Wilting mobilisieren die Landesliga-Fußballerinnen von RW Überacker noch einmal alle Kräfte. Der Verein hofft dabei auch auf starke Unterstützung von den Rängen und setzt für die rund 200 Kilometer weite Fahrt in den Landkreis Cham erneut einen Fanbus ein. Wir wollen es natürlich aus eigener Kraft schaffen und den einen Punkt noch holen. Andreas Fasching

Am vorletzten Spieltag soll bei den vom direkten Abstieg bedrohten Gastgeberinnen aus dem Landkreis Cham der noch fehlende Punkt zum sicheren Klassenerhalt der Rot-Weißen geholt werden. Einfach wird das allerdings nicht. Wilting braucht im Kampf um den Ligaverbleib selbst dringend einen Sieg, um den direkten Klassenerhalt oder zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. Widerstand ist da garantiert.