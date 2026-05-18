Überackers Frauen verlieren gegen Amicitia München – Klassenerhalt vertagt

Die Fußballerinnen von RW Überacker (weiße Trikots) im Spiel gegen Amicitia München (in Schwarz). – Foto: Bogdan Kramliczek

Die Landesliga-Fußballerinnen von RW Überacker müssen weiterhin auf den Klassenerhalt warten. Gegen Amicitia München setzte es jetzt eine Niederlage.

Der eine Punkt zum sicheren direkten Klassenerhalt will RW Überacker einfach nicht gelingen. Nach dem unerwartet deutlichen 0:4 beim BCF Wolfratshausen wollte die Mannschaft von Trainer Andreas Fasching den Ligaverbleib nun im Heimspiel gegen Amicitia München perfekt machen. Doch die Gäste aus der Landeshauptstadt hatten andere Pläne und nahmen mit einem 5:2 drei wichtige Punkte im Kampf um den direkten Klassenerhalt mit.

„Wir sind einfach schlecht ins Spiel gestartet“, sagte der scheidende RW-Coach. Nach einem „Ping-Pong-Ball“ geriet seine Mannschaft früh in Rückstand. Nina Meck nutzte die Gelegenheit zum 1:0 für Amicitia (6.). Zweimal vergab Überacker danach die Chance auf den Ausgleich, ehe Merle Bublitz nach einer Viertelstunde auf 2:0 erhöhte (15.).

Ein verwandelter Strafstoß von Sandra Wianski brachte die Rot-Weißen zwar wieder heran (19.), doch ein Gewaltschuss von Paula Ulreich sorgte noch vor der Pause für die Vorentscheidung (29.) zugunsten der Gäste. Als Kristina Orsulic kurz vor dem Seitenwechsel sogar das 4:1 nachlegte (42.), wurde es richtig schwer für die Gastgeberinnen.

Noch einmal Hoffnung keimte auf, als Sarah Rothwinkler direkt nach Wiederbeginn auf 2:4 verkürzte (46.). „Leider ließen wir danach zwei, drei gute Chancen liegen, um doch noch die Wende einzuleiten“, sagte Fasching. Spätestens mit dem 5:2 durch Ulreich (65.), die einen Abstauber verwertete, war die Partie entschieden.

„Alles in allem haben wir uns viel zu viele Fehler geleistet und unsere Chancen zum richtigen Zeitpunkt nicht gemacht. Amicitia war heute einfach besser“, bilanzierte Fasching.

Zwei Spiele bleiben Überacker nun noch, um den fehlenden Punkt für den sicheren Klassenerhalt zu holen. Am Samstag geht es zum weiter abstiegsbedrohten SV Wilting, am letzten Spieltag empfangen die Rot-Weißen den FC Ruderting II. (Dieter Metzler)