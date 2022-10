Überackers Frauen-Mannschaften bleiben ungeschlagen Puchheim und Gröbenzell spielen Remis

Landkreis FFB – Nicht zu schlagen waren die Frauen-Teams aus dem Landkreis am Wochenende. In fünf Partien sprangen zwei Siege und drei Unentschieden heraus. Allen voran für die beiden Aufsteiger-Teams aus Überacker läuft es richtig gut.

Bezirksoberliga

FSV Höhenrain - RW Überacker 0:0 – Nach drei Siegen in Folge blieb der Aufsteiger aus Überacker beim FSV Höhenrain erstmals torlos, ließ aber auch hinten nichts zu. Die größte Chance in der ersten Halbzeit hatte Torjägerin Fridos Tomangbe in der 35. Minute. Sie konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen.