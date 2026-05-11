Überacker verliert nach ausgebliebenem Elfmeter-Pfiff in Wolfratshausen

Die Fußballerinnen von RW Überacker (weiße Trikots) im Spiel gegen den BCF Wolfratshausen (grüne Trikots). – Foto: Maximilian Merkl

Die Fußballerinnen von RW Überacker unterliegen beim BCF Wolfratshausen deutlich. Ein nicht gegebener Strafstoß wurde zum Wendepunkt der Partie.

Eine unglückliche Niederlage mussten die Fußballerinnen von RW Überacker hinnehmen. Mit 0:4 (0:1) verlor das Team von Trainer Andreas Fasching beim BCF Wolfratshausen. Das Ergebnis fiel am Ende deutlich aus – vor allem wegen der letzten 25 Minuten. „Da geht die Niederlage schon in Ordnung“, meinte Fasching. Bis dahin hätte es allerdings auch ganz anders laufen können.

In der ersten Halbzeit war es eine Begegnung auf Augenhöhe. Wolfratshausen wurde vor allem mit Fernschüssen gefährlich, die Überackers Keeperin Jeanne Gräfe meist entschärfte. Nur in der 16. Minute musste sie den Versuch von Marie Arndt passieren lassen. Die Rot-Weißen kamen ihrerseits zu guten Möglichkeiten, scheiterten aber einmal am Pfosten und mehrmals an einem letzten Wolfratshausener Abwehrbein, das gerade noch vor dem leeren Tor rettete. So ging es mit dem 0:1 in die Kabine.

„Aus der Pause sind wir dann super gut rausgekommen“, berichtete Fasching. Sein Team habe zehn Minuten Dauerdruck ausgeübt und am Ausgleich geschnuppert. Die beste Chance dazu wurde aus Überacker Sicht vom Schiedsrichter zunichtegemacht: Nach einem weiteren Pfostenschuss nahm RW-Torjägerin Sarah Rothwinkler den Ball an, umspielte eine Gegenspielerin – und ging im Strafraum zu Boden. „Man hat im ganzen Stadion gehört, dass der Kontakt nur am Fuß war“, sagte Fasching. Der Pfiff blieb jedoch aus. „Von dem Rückschlag haben wir uns nicht mehr erholt.“

Zwar bemühten sich die Rot-Weißen weiter um den Ausgleich, doch die dadurch entstehenden Räume nutzte Wolfratshausen geschickt. „Da waren sie eiskalt“, musste auch Fasching zugeben. Paula Meier (77.), Magdalena Streicher (84.) und Pauline Kleinheinz (90.) machten es am Ende deutlich. (Thomas Benedikt)