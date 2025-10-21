Überacker-Frauen verteidigen Tabellenplatz gegen Wolfratshausen

Nach einem 2:2 gegen den BCF Wolfratshausen bleiben die RW-Frauen zwar ungeschlagen, müssen aber erstmals Punkte abgeben.

Der BCF Wolfratshausen war der erwartet unbequeme Gegner, den die Rot-Weißen aus Überacker am siebten Spieltag empfingen. Zwar blieb die Elf von Trainer Andreas Fasching auf heimischem Geläuf weiter ungeschlagen, aber erstmals ließen die RW-Frauen zwei Punkte liegen. Am Ende trennte man sich mit 2:2 unentschieden. Der Aufsteiger verteidigte damit seinen dritten Tabellenplatz.

„Wir sind in der ersten Halbzeit mit der Spielweise der Gäste nicht so zurechtgekommen“, berichtete Fasching. Obwohl seine Mannschaft in der zweiten Spielminute durch Fridos Tomangbe mit 1:0 in Führung ging und auch die Führung hätte noch ausbauen können, kam man mit den langen Bällen der Wolfratshausener Elf nicht klar.

Hellwache Gäste

Vor allem bei den zweiten Bällen waren die Gäste hellwach und kamen so durch Lena Jocher (10.) und Paula Meier (27.) zu einer 2:1-Führung. Torhüterin Isabella Gimmy verhinderte gar einen höheren Rückstand bis zur Pause. Aber auch die Offensive der Rot-Weißen hatte noch zwei, drei gute Möglichkeiten. „Wenn‘s zur Pause 3:3 steht, hätte auch keiner was sagen können“, so Fasching. Anderseits ging die Führung für die Gäste in Ordnung, die mehr Spielanteile hatten in den ersten 45 Minuten.

Ganz anders verlief die zweite Halbzeit. „Wir haben einen Matchplan entwickelt, der hat funktioniert. Leider haben wir aus unseren unfassbar vielen Möglichkeiten keine Tore gemacht“, erklärte Fasching. „Außer Jocher und Schuster, die man quasi nie ganz aus dem Spiel nehmen kann, war vom BCF dann aber nicht mehr viel zu sehen.“

Zum Glück machte Tomangbe eine Viertelstunde vor Schluss wenigstens noch den hochverdienten 2:2-Ausgleich. „Aber“, so Fasching, „normalerweise müssen wir aufgrund der zweiten Halbzeit das Spiel gewinnen. Aber wenn man die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Kasten nicht hat, dann ist das 2:2 am Ende leistungsgerecht.“