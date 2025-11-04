Überacker dreht Rückstand und siegt beim SC Biberbach

Dank dreier Treffer von Fridos Tomangbe feiert Überacker einen 3:2-Auswärtssieg beim Tabellenneunten und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Zum Nachholspiel des ersten Spieltags mussten die Landesliga-Aufsteiger aus Überacker am Sonntag beim Tabellenneunten SC Biberbach antreten. Und weder einmal musste die Mannschaft von Trainer Andreas Fasching zunächst einem 0:2 Rückstand hinterherlaufen. Dank einer treffsicheren Fridos Tomangbe trat die Fasching-Elf mit einem knappen, aber lässt man die 90 Minuten Revue passieren, verdienten 3:2-Sieg die Heimreise aus dem schwäbischen Biberbach an.

Begünstigt durch zwei individuelle Fehler in der Hintermannschaft ging der auf einem der vier direkten Abstiegsplätze stehende Gastgeber mit einem Doppelpack ihrer Torjägerin Sophia Hammerl mit 2:0 in Führung. „Wir hatten durchaus auch unsere Chancen“, berichtete Fasching, doch noch vergaben seine Spielerinnen diese.

So kehrte man zur zweiten Halbzeit mit einem 0:2-Rückstand auf den Platz zurück. „Wir wussten aber, das Spiel ist längst noch nicht verloren, wenn auch die Platzverhältnisse eine Zumutung waren“, so Fasching.

Luisa Barth brachte die RW-Elf dann auch kurz nach dem Wiederanpfiff mit dem 1:2-Anschlusstreffer zurück in die Spur. Eine Flanke von Marie Wich beförderte Fridos Tomangbe mit dem Oberschenkel in der 67. Minute zum 2:2 in die Maschen des Biberbacher Tores. Nachdem dann auch noch Tomangbe bei einer 1:1-Situation in der 80. Minute Sieger bleib und den Ball zur erstmaligen Führung der RW-Elf im Tor unterbrachte, hatte die Fasching-Elf noch eine bange Schlussphase zu überstehen. Biberbach warf alles nach vorne. „Phasenweise tummelte sich die ganze Mannschaft in unserem Strafraum“, so Fasching. Nach dem Schlusspfiff fielen sich die RW-Frauen in die Arme und waren glücklich, drei wichtige Auswärtspunkte eingetütet zu haben.