Über zwei Wochen lang: Budenzauber im Sindelfinger Glaspalast

Gleich drei große Fußball-Turniere finden in der anstehenden Winterpause im Sindelfinger Glaspalast statt. Die 41. Hallenfußball-Gala der Herren geht vom 19. Dezember bis 4. Januar und bietet wie jedes Jahr für viel Spannung, Tore und Dramen.

41. Hallenfußball-Gala

Am 19. Dezember startet eine weitere Auflage des größten Hallenturniers der Region. Die Vorrunde mit 36 Gruppen läuft vom 19. bis 29. Dezember. Anschließend werden für das Hauptturnier weitere Gruppen gebildet. In der Hauptrunde (ab dem 2. Januar) wird in neun Gruppen gespielt, worauf im Anschluss erneut acht Dreiergruppen die Zwischenrunde bilden. Die Finalspiele sind für den 4. Januar angesetzt. Das große Finale soll am Abend stattfinden.

Neben zahlreichen Teams der Bezirks- und Kreisligen sind auch wieder namhafte Mannschaften aus der Region dabei: unter anderem SV Fellbach (Verbandsliga), SSV Reutlingen (Oberliga), FC Denzlingen (Verbandsliga), TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (Verbandsliga), FSV Hollenbach (Oberliga) und viele weitere Landesligisten.