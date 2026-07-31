Über zwei Tage: Verbandsligist lädt zu hochklassig besetztem Sommercup

– Foto: Leon Tim

Es soll der letzte scharfe Doppeltest vor dem Start in die neue Saison sein: Der Verbandsliga-Aufsteiger VfB Ottersleben lädt am Freitagabend und Sonnabend zum Sommercup powered bei LB Safetec. Drei Verbandsligisten und ein Oberligist spielen beim Vorbereitungsturnier im Schwarzen Weg um den Titel.

Ursprünglich hätte der VfB Ottersleben am Freitagabend gegen den Stadtrivalen SV Fortuna Magdeburg antreten sollen. Die Planungen des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt haben jedoch noch einmal zu einer Veränderung geführt: Weil beide Teams eine Woche später die neue Verbandsliga-Saison im direkten Duell eröffnen werden, wurden die Halbfinal-Paarungen getauscht.

VfB Ottersleben gegen die BSG Stahl Brandenburg im Livestream

Die Gastgeber treten am Freitagabend stattdessen um 18:30 Uhr auf dem Rasenplatz gegen die BSG Stahl Brandenburg an. Der Traditionsclub von der Havel hatte die vergangene Saison als Aufsteiger auf Tabellenplatz drei in der Brandenburgliga beendet und startet auch entsprechend ambitioniert in die neue Spielzeit. Live und kostenfrei übertragen wird das Halbfinale in der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung.